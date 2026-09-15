Trump irrumpe en una conferencia tecnológica para defender la IA: llama al CEO de Nvidia para insistir en que las advertencias son "un engaño"

Los detalles El presidente de EEUU quiso gastarle una broma a Jensen Huang: "Puede crear el mejor chip de IA del mundo, pero no sabe cómo ponerme en altavoz". Tras esto, insistió en que "los robots no tomarán el control. La IA no tomará el control del resto del mundo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimiza los riesgos de la inteligencia artificial (IA) descontrolada, calificándolos de bulo. Durante una conferencia tecnológica en Los Ángeles, interrumpió al CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una broma, reafirmando su postura pro IA. Trump insiste en que la IA es crucial para el crecimiento económico y la seguridad nacional de EE.UU., y rechaza regular el sector para no perder ventaja frente a China. Pese a las advertencias de expertos como Dario Amodei y el apoyo de figuras como Elon Musk, Trump sostiene que los temores sobre la IA son infundados, asegurando que "los robots no tomarán el control".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacer creer que eso de que la inteligencia artificial (IA) descontrolada puede ser peligrosa no es más que un bulo. Y si para eso tiene que interrumpir una conferencia tecnológica y, ya de paso, eclipsar el evento, él va y lo hace.

Trump quiso gastarle una broma al CEO de Nvidia, Jensen Huang, antes de insistir con su propaganda pro IA. En juego está ganarle la batalla a China y, por supuesto, millones y millones de dólares.

"Puede crear el mejor chip de IA del mundo, pero no sabe cómo ponerme en altavoz", le dijo el republicano a modo de chascarrillo a Huang al llamarle en mitad de su participación en la cumbre anual All-In en Los Ángeles, sobre tecnología, mercados e inteligencia artificial. Ambos coincidieron en que la inteligencia artificial es un importante motor de crecimiento económico y de seguridad nacional para EEUU.

Durante su breve intervención, el mandatario aseguró que "los centros de datos son geniales, enriquecen a la gente y a los estados, y es el petróleo de los próximos 20, 25 años. Y le están haciendo el juego a mucha gente que no quiere que suceda. Pueden ser políticos, pero también puede ser China. Es un engaño y no vamos a dejar que eso pase".

"Los robots no tomarán el control. La IA no tomará el control del resto del mundo. Todo este asunto es un engaño", afirmó. Esta no es la primera vez que Trump califica de "bulo" la idea de que la IA vaya a destruir la humanidad.

Este lunes ya criticó a los líderes del sector que han reclamado una regulación de esta tecnología. "La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un bulo", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA. A esa advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

Sus declaraciones se produjeron después de que, el martes pasado, el investigador de IA Jacob Coxon dimitiera y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.

Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

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