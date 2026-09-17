Thais Villas confiesa cómo fue trabajar para Ana Rosa Quintana: "Ella acababa de tener a sus gemelos"

Thais Villas recuerda su paso por el programa de Ana Rosa: "Tras tener a sus gemelos, yo pensé, 'estos niños tienen que estudiar, ir a Boston, casarse... es mucho tiempo de esta señora en este sofá, hay trabajo para rato', y mírala, sigue ahí".

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a una de las reporteras más conocidas de España y que, además, ¡es su cuñada! Thais Villas recuerda en el vídeo principal de esta noticia sus inicios en la televisión tras más de 20 años en El Intermedio con El Gran Wyoming.

"¿Tuviste dudas de empezar?", pregunta Marc Giró a la reportera, que recuerda cómo comenzó en el programa: "Una amiga con la que había coincidido en Ana Rosa en verano se había metido en el proyecto y me dijo que estaban buscando gente diferente y que no se la conociese". "Yo estaba muy bien, porque venía de pasar hambre, frío y casi me quedo calva porque se me caía el pelo del estrés", recuerda la reportera, que antes de laSexta estaba en Telecinco.

"Ana Rosa empieza en Telecinco tras tener a sus gemelos y yo pensé, 'estos niños tienen que estudiar, ir a Boston, casarse... es mucho tiempo de esta señora en este sofá, aquí hay trabajo para rato", recuerda Thais Villas sobre sus dudas de abandonar ese programa, del que dice que, además, la "trataban muy bien". Es más, la reflexión de Thais no estaba desencaminada ya que recuerda que Ana Rosa Quintana "ahí sigue".

La reportera puso a El Intermedio "todas las trabas del mundo" y, sin embargo, el programa aceptó. "Santi Villas (su hermano) me dijo si me dan esas condiciones tenía que decir que sí porque si no iba a venir Emilio Aragón con un bate y me iba a dar dos bofetadas", bromea.

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