Infancia cree que "en dos meses" se habrá "reubicado a los menores en la península" y admite confiar "poco" en Marruecos para la reagrupación familiar

Los detalles Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia denuncian la "escasa colaboración" del PP para que se produzca el traslado y acusan a Vivas de responder a "intereses partidistas".

El Ministerio de Juventud e Infancia planea reubicar a menores migrantes en la península en dos meses, siempre que Ceuta colabore. La demora se debe al Pacto Europeo de Migración y Asilo y al bloqueo del PP, aunque existen fórmulas más rápidas, como convenios bilaterales con comunidades autónomas. Un ejemplo es el acuerdo entre Ceuta y Navarra para el acogimiento familiar de cinco niñas. El Ejecutivo busca trasladar a 500 niñas mediante entidades sociales, pero critica la falta de cooperación del PP y Ceuta. Marruecos tiene 600 expedientes sin respuesta, y muchas familias prefieren que sus hijos no regresen. Se convocará una Conferencia Sectorial para abordar la acogida voluntaria y priorizar a menores vulnerables.

El Ministerio de Juventud e Infancia prevé que en un plazo de dos meses ya se haya podido reubicar a los menores migrantes en la península. Así lo han declarado fuentes del Ministerio a laSexta, que también han mostrado sus reticencias sobre la reagrupación de los menores por parte de Marruecos.

Han informado que es viable comenzar con los traslados en los próximos días si Ceuta colabora y que se podrían completar en un plazo "mínimo de dos meses" si se aplica la ley vigente.

Concretamente, han achacado la demora a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y al bloqueo del PP. No obstante, han considerado que hay fórmulas "más rápidas" que permitirían el traslado en cuestión de días.

Ponen como ejemplo los convenios bilaterales con las comunidades autónomas, como el alcanzado entre Ceuta y Navarra recientemente, que permitirá el acogimiento familiar de cinco niñas en la comunidad de destino.

También ha destacado otros mecanismos, como los que se gestionan directamente a través de las entidades sociales.

Para esta vía, con la que el Ejecutivo estima que se puede dar traslado a otras comunidades a unas 500 niñas migrantes que llegaron solas a la ciudad autónoma, solo falta el visto bueno de Ceuta una vez que el Gobierno ya ha comprobado la disponibilidad de plazas por parte de las ONG y, si esto finalmente se produce, las menores podrían empezar a ser trasladadas en los próximos días.

Reprochan "escasa colaboración"

En este sentido, han criticado la "escasa colaboración" del PP y del Gobierno de Ceuta. Han acusado al presidente Juan Jesús Vivas de actuar con "intereses partidistas" y de no aceptar ninguna de las soluciones que propone Moncloa.

Han asegurado que, al contrario de lo que dice públicamente, el Gobierno autonómico de Ceuta tiene toda la información sobre la intención del Ejecutivo de reubicar a estos niños y adolescentes y, en privado, pide que sean trasladados a otras comunidades mientras reconoce que no quiere enfrentarse al PP.

Por otra parte, estas fuentes han afirmado que las familias marroquíes de muchos niños les piden que no vuelvan porque confían "poco" en el gobierno marroquí, ya que aún tiene 600 expedientes para la reagrupación familiar de 2021 que siguen sin respuesta.

Más de 2.000 menores filiados

El ministerio convocará una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con todos los detalles técnicos y jurídicos para ver qué comunidades se acogen al plan voluntario de acogida y, si no, activar el real decreto ley.

En todo caso, la prioridad son los perfiles de niños más pequeños que hayan manifestado su voluntad de querer volver a Marruecos y favorecer su reagrupación, cuya cifra se conocerá a medida que se vayan formalizando más expedientes, así como otros perfiles vulnerables como los refugiados y las niñas que han sufrido violencia sexual.

Según ha informado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hay 2.048 menores filiados bajo tutela autonómica. De ellos, 1.612 llegaron el 30 de julio con la entrada masiva de migrantes.

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