Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Valencia obligan a mandar un Es-Alert a la población y cerrar el aeropuerto

Los detalles De momento no se han registrado víctimas por el temporal, pero las autoridades piden precaución.

El episodio de fuertes lluvias y tormentas que comienza a atravesar la Comunitat Valenciana está dejando ya algunos aguaceros importantes en puntos de la provincia de Valencia, donde el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones.

Protección Civil ha enviado un Es-Alert a la población de Valencia capital en el que informa del riesgo de inundación. Aena también ha informado del cierre del aeropuerto por inundaciones.

Según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, la intensa lluvia ha obligado, a última hora de esta tarde, a reducir la velocidad de la circulación en vías como el baipás de Valencia, la CV-35 y las autovías A-3 y A-7. No obstante, no se ha registrado ninguna incidencia destacada.

Las fuentes han remarcado a 'EFE' que el aumento de la circulación en esas carreteras se ha debido tanto a la intensidad de algunos aguaceros como a la reducción de la visibilidad para los conductores. Metrovalencia, por su parte, ha informado de que la lluvia está causando retrasos en las líneas 1 y 2 de metro.

De acuerdo con la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), se están registrando ya tormentas muy intensas en el sur de Castellón y el norte de Valencia, con rayos y registros de lluvia como los citados 85 l/m2 en L'Eliana-Pinaeta del Cel, 70 de los cuales han caído en apenas media hora, entre las 20:25 y las 20:55 horas.

Otros registros importantes hasta el momento, también reportados desde los medidores de Avamet, son los 59 l/m2 de Chiva, los 56 de Calicanto y Llíria, los 50 de L'Eliana, los 47 de Domeño, los 44 de Riba-roja de Túria, los 38 de Benaguasil, los 37 de La Pobla de Vallbona y los 33 de Montanejos/Alpuente.

Aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo desde este miércoles por la tarde el aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Valencia (excepto el litoral sur) y el interior sur de Castellón por precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Conforme a la previsión de Aemet, en dos o tres horas estas precipitaciones pueden acumular hasta 80 litros por metro cuadrado.

Además, hay aviso amarillo (peligro bajo) en el resto de las provincias de Castellón y Valencia por lluvia de hasta 30 litros en una hora. En las provincias de Castellón y Valencia, se han anunciado tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de dos centímetros.

*Noticia en ampliación.

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