Thais Villas, sobre lo que hubo detrás de su última entrevista a Pedro Sánchez: "Ahí nos dimos cuenta de que se le había acabado la magia"

Thais Villas recuerda su última entrevista a Pedro Sánchez, cuando todavía no era presidente del Gobierno: "Iba todo el rato mirando a la secretaria de prensa a ver qué podía decir y qué no y pensé, 'se ha acabado la magia de Pedro Sánchez'".

"Te voy a enseñar una serie de imágenes de políticos y solo puedes quedarte con uno", explica Marc Giró a Thais Villas en el plató de Cara al Show, donde la reportera de El Intermedio cuenta las anécdotas que ha vivido con los diputados cuando hace sus famosos reportajes en el programa.

Por ejemplo, en el vídeo principal de esta noticia recuerda sus entrevistas a Pedro Sánchez. "Sánchez ya no se me va a parar nunca más porque va en coche oficial", lamenta la reportera, que recuerda le ha "entrevistado dos veces": "La primera fue muy bien, pero en la segunda ya iba con la señorita de prensa, que creo que ya no la tiene".

"En la primera entrevista, él iba fresco porque era cuando quería ser secretario general del PSOE", recuerda Thais Villas en este vídeo, donde destaca que "en la segunda ya era secretario e iba todo el rato mirando a la secretaria de prensa a ver qué podía decir y qué no". "Cuando terminamos, nos miramos Inma, la redactora, y yo y nos dijimos, 'se ha acabado la magia de Pedro Sánchez'", lamenta Thais Villas sobre la falta de espontaneidad del socialista en esa segunda entrevista.

"Pero todavía le dura la magia", asegura Marc Giró sobre el presidente del Gobierno, del que Thais dice que "luego retomó" algo. Por su parte, el presentador de Cara al Show confiesa que tiene "una teoría": "Como todo el mundo dice que no va a ser el próximo presidente del Gobierno, yo creo que sí lo va a ser, ya verás".

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