El lapsus de una señora cuando Thais Villas le pregunta qué le gusta ver en la TV: "Veo las películas porno..."

La televisión se convertía en el tema de la sección 'Las edades de Thais'. La reportera quiso saber cuándo fue la primera vez que vieron la televisión o cuáles son sus programas favoritos actualmente.

El Intermedio recupera la charla que Thais Villas tuvo un grupo de personas de la tercera edad sobre la televisión en su sección 'Las edades de Thais'. "Veo la tele por las tardes para encontrarme con compañía", contaba Manoli a la reportera.

Juani, como su compañera, contaba que ella ponía la televisión por tener algo de fondo. "Es que si veo la tele luego hablo sola porque como contesto a lo que oigo...", exponía. "Yo hablo sola y sin tele", respondía Thais, "esa tara es universal".

Ángela recordaba que ella vio por primera vez la tele en 1976. "Tenía 24 o 25 años, antiguamente tener televisión era un lujo", añadía. José María, por su parte, que vio la televisión por primera vez con 14 años. El ayuntamiento de su pueblo llevó una televisión a un lugar en el que se reunían para que todo el pueblo pudiera ver la televisión.

"Yo soy de Leganés", explicaba Manoli, "no tenía televisión nadie y en un bar pusieron una televisión para ver torear al Cordobés". Juan recordaba que, la primera vez que vio una televisión pensó que era "una cosa muy bonita".

Las películas de dos rombos

Patro, por su parte, contaba a Thais que se iba con sus amigas a casa del abuelo de una de ellas para ver 'Bonanza'. Esto, como explicaba, también lo hacía Mari Paz, que iba a casa de unos vecinos a ver la televisión.

Sobre quién decidía qué se veía en la televisión, Ángela explica que si las películas tenían dos rombos "nos íbamos a la cama". "Nos enviaban a dormir directamente", recordaba Aurora, al hablar de las películas con esta calificación. Felipe, por su parte, confesaba que cuando sus padres se iban a dormir "había veces que me levantaba y la ponía... se veía alguna tetilla por ahí".

Villas también quería saber si estarían dispuestos a ir a un reality. "¡Qué dices!", respondía Manoli. "No somos de reality", añadía, señalándose el pecho, "a los realitys llevan a caballeros de pecho de tabla y a ellas con dos melones y culos postizos...". "¡Tú también tienes melones!", respondía Villas. "Pero son naturales", replicaba Manoli.

La reportera les preguntaba, entonces, si estaban enganchadas a alguna serie. Las series turcas eran las grandes triunfadoras. "Veo las películas porno...", decía Manoli. Al darse cuenta de su error ella y su compañera, Juani, comenzaban a reír. "¡Las turcas!", aclaraba. "Te ha traicionado el subconsciente...", replicaba Villas.

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