Jorge, víctima de la agresión en Oviedo, señala a quienes no condenan los hechos: "Esto no es una anécdota, es una realidad estructural"

Las víctimas de la agresión en Oviedo califican de "incomprensibles" las palabras del alcalde, recordando que las imágenes de lo que ocurrió "son claras". "No puede ser que normalicemos la violencia ultra", destacan.

Jorge Fernández ha calificado de "incomprensible" la actitud del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que evita retractarse tras calificar de "anécdota" la agresión fascista que sufrieron tanto él como Rubén.

"Hay imágenes claras", ha recordado, señalando que en ellas se puede ver cómo ocho personas le pegaron patadas en la cabeza tanto a él, que siguió recibiendo golpes tras quedar inconsciente, como a su compañero.

Frente a esto, ha indicado que solo hay dos opciones. Quienes intentan normalizar que se pueda pegar patadas en la cabeza a las personas por sus ideas, y quienes deciden condenarlo. "Los demócratas tienen claro la posición en la que están. Parece que el PP de todo Asturias está a favor de los violentos", ha lamentado al ver cómo no condenan lo ocurrido ni piden al alcalde que rectifique.

Ahora, se preguntan por qué Alberto Núñez Feijóo "esquiva la pregunta". "No puede ser que normalicemos la violencia ultra", ha recalcado Jorge.

Un momento que ha aprovechado para aclarar que no cree que esto sea una cuestión de toda la derecha, indicando que, como médico de familia, tiene pacientes que son de derechas y que confiesan estar "horrorizados" al ver lo ocurrido. "Nos dicen que no entienden que tanto Vox como el PP normalicen esto", ha asegurado.

Jorge ha advertido que no se trata de una anécdota. "Es una realidad estructural. La violencia de la extrema derecha está creciendo cada vez más en nuestro país", ha indicado, señalando que es algo que le puede tocar "a cualquiera".

"Tenemos que pensar como sociedad si esto es lo que queremos para el futuro, que se normalice que se puedan pegar palizas a la gente", ha añadido, pidiendo respuestas a los responsables políticos.

En cuanto a los agresores, ha confesado que son gente que no conocían de antes y que sabían a lo que iban al acercarse a la caseta en la que estaban tanto él como Rubén. "Entendemos que en los próximos días sabremos quienes son", ha indicado, desvelando que hay gente que ya ha reconocido a algunos de ellos gracias al vídeo que se ha difundido en redes.

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