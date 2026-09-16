Cinco detenidos por la agresión fascista en Oviedo a dos activistas de izquierdas: hay otro identificado pero pendiente de detención

Los detalles Jefatura Superior de la Policía Nacional ha confirmado a laSexta las detenciones, que se produce el mismo día que el alcalde de Oviedo ha recogido cable y ha condenado la agresión homófoba tras minimizarla previamente.

Cinco personas han sido detenidas por su implicación en la agresión fascista en Oviedo contra dos activistas de izquierdas, Rubén Rosón y Jorge Fernández, según Jefatura Superior de la Policía Nacional. Un sexto implicado está identificado pero aún no detenido. La agresión ocurrió durante las fiestas de San Mateo, cuando los activistas fueron atacados en la plaza de la Catedral mientras colaboraban en una caseta del colectivo Fiestes Populares. El ataque, grabado por viandantes, se inició tras un intento de arrancar una bandera arcoíris. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha condenado la agresión tras minimizarla previamente, lo que ha generado críticas y una concentración de protesta.

Cinco personas, todos mayores de edad, han sido detenidos vinculados a la agresión fascista en Oviedo contra dos activistas de izquierdas, según ha confirmado a laSexta Jefatura Superior de la Policía Nacional. Además, han comunicado que hay otro identificado pero pendiente de su detención.

La Brigada Provincial de Información ha sido la encargada de identificar a los autores del ataque, que se produjo durante la primera noche de las fiestas patronales de San Mateo, en la madrugada del pasado viernes.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes en la plaza de la Catedral de Oviedo, donde los agredidos, Rubén Rosón y Jorge Fernández, colaboraban en una de las casetas instaladas por el colectivo Fiestes Populares.

Según el relato de Rosón y Fernández, los atacantes trataron de arrancar un faldón con la bandera arcoíris de la caseta y a partir de ahí se inició la agresión, que fue grabada en vídeo por los viandantes y por la que ambos fueron trasladados luego al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La detención de los agresores se produce el mismo día que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha publicado un comunicado en el que ha condenado la agresión, tras la polémica generada por su palabras el pasado domingo, en las que tildó los hechos de anecdóticos y dijo que no creía que los atacantes "fueran tan mala gente".

Tras el comunicado, Rosón y Fernández han criticado a Canteli por no retractarse de sus primeras palabras y han confirmado que la concentración convocada este sábado 19 de septiembre frente al Ayuntamiento de Oviedo en contra de las declaraciones del alcalde sigue en pie, después de que otra movilización convocada la semana pasada en repulsa a la agresión congregase a cerca de 5.000 personas en la capital asturiana.

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