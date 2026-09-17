Thais Villas repasa su carrera en El Intermedio: "Tiene tela trabajar en televisión 20 años siendo del montón"

"Tiene tela trabajar en televisión 20 años siendo del monton, de las que quedan arriba si me arreglo, pero del montón", destaca Thais Villas al hablar de sus 20 años en El Intermedio, donde "resiste con El Gran Wyoming".

Marc Giró entrevista a "la reportera más famosa de este país", que lleva "20 años en El Intermedio y alguno más siendo" su "cuñada": ¡Thais Villas! "Llevo 20 años en El Intermeido, con este cuerpo y esta ortopedia que llevo encima", destaca la reportera, que insiste en el vídeo: "Tiene tela trabajar en televisión 20 años siendo del monton, de las que quedan arriba si me arreglo, pero del montón".

Entre risas, el presentador de Cara al Show recuerda que Thais "y El Gran Wyoming" son los que "resisten estos 20 años": "Han ido cayendo todas y vosotros resistís, ¿cuál es el truco de El Intermedio?". Y es que Marc Giró destaca que "El Intermedio es un prodigio": "Es el programa más longevo y que está más joven de la televisión contemporánea y europea".

"En mi caso es tener mucha paciencia", confiesa Thais Villas, que recuerda su primera vez en el programa: "Esto nunca lo he contado". "La primera vez que fui me metieron en una reunión", explica la reportera, que recuerda en el vídeo: "Discutían sobre cómo se vestirán y sobre qué hacer, estaban Yolanda Ramos, Cristina Peña, Beatriz Montañez y yo". "Las tres con esos cuerpos y estaba yo detrás y digo, 'o sea, que soy la fea del elenco, ¿no?', '¡pues para adelante!'", pensó Thais Villas.

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