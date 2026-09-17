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Por su buena relación

Thais Villas, sobre los celos de la mujer de este político hacia ella: "Estos señores viven solos en Madrid y deben pensar que hacer perrerías"

Thais Villas descubrió en un restaurante que la mujer de un político con el que tenía muy buen relación no le agradaba: "Entiendo que estos señores viven solos en Madrid y deben pensar que hacer perrerías, que yo eso no lo sé".

Thais Villas, sobre los celos de la mujer de este político de ella: "Estos señores viven solos en Madrid y deben pensar que hacer perrerías"

Marc Giró pregunta a Thais Villas por cómo son los políticos que entrevista para sus reportajes en El Intermedio. Desde Gabriel Rufián a Joan Baldoví, pasando por Gallardón, Jorge Moragas, Pilar Alegría o Carmena. En el vídeo principal de esta noticia puedes descubrir las anécdotas que ha vivido con estos diputados.

Por ejemplo, la reportera de El Intermedio destaca que Jorge Moragas le ha dado mucho "éxito". "Tú con Jorge se habló, incluso, de un romance", recuerda Marc Giró, que pregunta a Thais so "a la mujer de Jorge no le caía tan bien como a él".

"No", confiesa Thais Villas, que desvela en el vídeo principal de esta noticia cómo se enteró: "A la salida de un restaurante me mandaron muchos recuerdos de Jorge y pregunté cómo estaba y le dije que se los devolviera y me dijo, 'a su mujer no se los voy a dar, soy su hermana y mejor no'". "No pasa nada", explica Thais Villas, que reflexiona en el vídeo: "Entiendo que estos señores viven solos en Madrid y deben pensar que hacer perrerías... que yo eso no lo sé, pero conmigo no era".

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