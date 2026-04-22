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Marc Giró, Santi Villas y Thais Villas: esta es la verdadera relación familiar que une a los programas Cara al Show y El Intermedio

Después de que Marc Giró preguntara por su cuñada Thais Villas en El Intermedio, recuperamos este vídeo en el que Santi Villas desvelaba fotos de su infancia con la reportera.

Marc Giró, Santi Villas y Thais Villas: esta es la verdadera relación familiar que une a los programas Cara al Show y El Intermedio

Antes de estrenar Cara al Show, Marc Giró ha conectado a través de una divertida videollamada con el plató de El Intermedio, donde ha protagonizado momentazos con Sandra Sabatés y El Gran Wyoming.

"Esto se emite después vuestra, sois mis teloneros, os lo agradezco muchísimo", ha afirmado Marc Giró, que ha preguntado a Sandra Sabatés y El Gran Wyoming: "Pero, ¿y mi cuñada que es Thais Villas dónde está?". Sí, Thais Villas es la cuñada del nuevo presentador de laSexta. Y es que Giró está casado con Santi Villas, hermano de Thais Villas y quien la ha sustituido en alguna ocasión en su trabajo de reportera de El Intermedio, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Lo reconozco, Thais Villas es mi hermana", destacó en el vídeo Santi Villas, que enseñó a El Gran Wyoming imágenes de ambos de pequeños: "Somos bastante parecidos y, la verdad, es que desde pequeños siempre nos gustó esto de la farándula". "¡Es verdad, sois como dos gotas de agua!", destaca El Gran Wyoming.

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