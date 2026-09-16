La Audiencia Nacional paraliza la decisión de Transportes de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

Operarios preparan una carpa de grandes dimensiones en muelle Poniente del puerto de Ceuta que tendrá una capacidad para alojar a mil migrantes.

Los detalles Así lo ha decidido la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo a petición del SUP, que argumentó que no se puede instalar un "campamento migratorio" para 1.000 personas junto a "instalaciones críticas de combustible y energía".

La Audiencia Nacional ha paralizado la construcción de un campamento para migrantes en el puerto de Ceuta, tras las denuncias del gobierno local y ciudadanos sobre su ubicación. Este campamento, propuesto por el Ministerio de Transportes, pretendía ofrecer un espacio de 16.000 metros cuadrados para aliviar la presión en las calles de Ceuta. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha ordenado la suspensión a petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que argumenta riesgos por su proximidad a instalaciones críticas de combustible y energía. El SUP ha solicitado medidas cautelares hasta que se demuestren las condiciones de seguridad necesarias.

La justicia ha hablado en la polémica de la construcción de un nuevo campamento para acoger a migrantes en el puerto de Ceuta. Y es que, tras las denuncias de ciudadanos y del propio gobierno ceutí por la localización, la Audiencia Nacional ha decidido paralizar su instalación.

Este asentamiento para migrantes llegados hasta las costas ceutíes entre el 30 y el 31 de julio, ha sido una de las medidas del Ministerio de Transportes para aliviar la presión en las calles. Para dar un lugar, en este caso de 16.000 metros cuadrados, para que duerman las personas migrantes y puedan dejar las calles y las playas de Ceuta.

El problema siempre ha sido la ubicación: el puerto de Ceuta. Este miércoles, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia Nacional da por congelada la decisión del Ministerio de Transportes sobre este campamento. Así lo ha decidido la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo a petición del SUP, el Sindicato Unificado de Policía.

Con esta paralización, la justicia requiere al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, "con la mayor urgencia", antes de las 00:00 horas de este miércoles, remita a la Sala por vía telemática la mencionada resolución u orden, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado al efecto.

Y añade que comunica al Ministerio que, hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas.

Junto a "instalaciones críticas de combustible y energía

Hay que recordar que el SUP recurrió ante lo Contencioso la orden del Ministerio de Óscar Puente con el argumento de que no se puede instalar un "campamento migratorio", donde cabrán mil personas, junto a "instalaciones críticas de combustible y energía, sin que se hayan acreditado los informes de seguridad que avalan esta ubicación".

"Hemos presentado recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes y solicitado medidas cautelarísimas para paralizar de inmediato el dispositivo hasta que se demuestren las condiciones de compatibilidad portuaria, emergencia y riesgos laborales", explican.

A su juicio, los incendios recientes en asentamientos de Ceuta confirman que "el peligro es real, tanto para las personas acogidas como para los policías que tendrán que actuar allí".

"No cuestionamos la ayuda humanitaria; cuestionamos improvisar sin garantías. Seguimos exigiendo refuerzos estables, plantillas actualizadas, compensaciones económicas y alternativas como un buque-hotel", agregan.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido