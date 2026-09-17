La entrevista completa de Marc Giró a Thais Villas, su cuñada y la reportera favorita de España

Marc Giró entrevista a "la reportera más famosa de este país", que lleva "20 años en El Intermedio y alguno más siendo" su "cuñada": ¡Thais Villas! Esta es su entrevista al completo en Cara al Show.

"Vamos a dar la bienvenida a la reportera más famosa de este país, que lleva 20 años en El Intermedio y alguno más siendo mi cuñada", destaca Marc Giró al presentar a Thais Villas en el plató de Cara al Show. Thais Villas, que aparece en el plató bailando con el presentador al ritmo de una canción que le encanta.

"20 años en El Intermedio con este cuerpo", destaca Thais Villas, que insiste en el vídeo "tiene tela trabajar en televisión 20 años siendo del monton". Eso sí, "de las que quedan arriba si me arreglo, pero del montón", insiste.

20 años en televisión

"Han ido cayendo todas y El Gran Wyoming y tú resistís en El Intermedio", un programa que Marc Giró califica como "un prodigio" de la televisión. "En mi caso es tener mucha paciencia", confiesa Thais Villas, que recuerda su primera vez en el programa: "Esto nunca lo he contado".

"La primera vez que fui me metieron en una reunión", explica la reportera, que recuerda en el vídeo: "Discutían sobre cómo se vestirán y sobre qué hacer, estaban Yolanda Ramos, Cristina Peña, Beatriz Montañez y yo". "Las tres con esos cuerpos y estaba yo detrás y digo, 'o sea, que soy la fea del elenco, ¿no?', '¡pues para adelante!'", pensó Thais Villas.

Ana Rosa Quintana

Antes de El Intermedio, Thais Villas trabajó para Ana Rosa Quintana. "Ella empieza en Telecinco tras tener a sus gemelos y yo pensé, 'estos niños tienen que estudiar, ir a Boston, casarse... es mucho tiempo de esta señora en este sofá, aquí hay trabajo para rato", recuerda Thais Villas sobre sus dudas de abandonar ese programa, del que dice que, además, la "trataban muy bien".

El código sin-di

En aquella época en Telecinco, Thais Villas descubrió el 'código sin-di' mientras era reportera de sucesos: "El coordinador me preguntó si el testimonio que tenía era 'sin-di' o 'no sin-di', yo me quedé blanca porque a la única Cindy que conocía era a Cindy Crawford".

"El coordinador me dice, que era 'sin dientes', es decir, si tiene dientes o no, porque si no tiene en la televisión no vale", recuerda Thais Villas, que reflexiona: "Digo, '¿cómo?', '¿yo cómo le voy a decir al padre del muerto, usted tiene dientes?'". "Me dijo que mandaran una foto sonriendo, ¡una persona que acababa de perder a alguien!", recuerda la reportera, que confiesa que "nunca" lo hizo: "Me jugaba la vida cada vez que traía a un testimonio, pero no podía hacerlo...".

Anécdotas con políticos

Marc Giró pregunta a Thais Villas por cómo son los políticos que entrevista para sus reportajes en El Intermedio. Desde Gabriel Rufián a Joan Baldoví, pasando por Gallardón, Jorge Moragas, Pilar Alegría o Carmena. "Me contaba todo, hasta cuándo mantenía relaciones con su mujer y me decía luego que se le había ido la olla", explica de Baldoví mientras que de Rufián confiesa que sabe hasta sus calzoncillos.

Sánchez

Además, Thais Villas también recuerda en el plató de Cara al Show su última entrevista a Pedro Sánchez, cuando todavía no era presidente del Gobierno: "Iba todo el rato mirando a la secretaria de prensa a ver qué podía decir y qué no y pensé, 'se ha acabado la magia de Pedro Sánchez'".

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