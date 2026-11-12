El insólito regalo de Marc Giró a Luis Tosar: "¡Eres un pionero, estáis todos pirados!"

El presentador de Cara al Show entrega al actor la aspiradora 'Henry', la más pequeña del mundo, y bromea con la obsesión que ha despertado este peculiar regalo entre varios invitados al programa.

Marc Giró tiene una sorpresa preparada para Luis Tosar durante su visita a Cara al Show. "Eres la persona que más hemos entrevistado en tus diferentes etapas", le recuerda el presentador de laSexta, antes de adelantarle que, aunque no puede hacerle miembro de ningún club de oro porque son "más austeros", sí tiene un regalo para él.

El obsequio no es otro que 'Henry', una aspiradora en miniatura que se presenta como la más pequeña del mundo. Un regalo de lo más peculiar que según explica Marc Giró, ya ha conquistado a otros rostros conocidos. "Se lo he regalo también a Carmen Maura, porque detrás de ti hay una cantidad de pirados con el tema de la aspiradora... Thais Villas, Mónica Naranjo...", enumera el presentador, sorprendido por la afición que ha despertado este pequeño electrodoméstico. "¡Eres un pionero, estáis todos pirados!", concluye.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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