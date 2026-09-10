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Festival de Venecia

Penélope Cruz y Javier Bardem se despiden de Venecia cogidos de la mano tras triunfar en el Festival

Cogidos de la mano y firmando autógrafos a sus fans, Javier Bardem y Penélope Cruz se han despedido de Venecia tras triunfar con su película, Búnker.

Penélope Cruz y Javier Bardem se despiden de Venecia cogidos de la mano tras triunfar en el Festival

Javier Bardem y Penélope Cruz se han despedido de Venecia tras la gran ovación recibida en el estreno de su película, 'Búnker'. La actriz española, que ha lucido un vaporosa vestido de flores de Chanel, se ha marchado cogida de la mano de Bardem y firmando autógrafos a los fans junto a su marido.

Por su parte, Pamela Anderson ha cambiado de estilo para bajar del vaporetto en el Festival de Venecia. Sin embargo, el cambio de vestido no ha sido suficiente para dejar de parecerse a Soraya, según cuenta Alfonso Arús, que insiste en que el corte de pelo de la actriz "evoluciona a Soraya como Ester Expósito a Greta Thunberg o Carlos Vives a Rosana".

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