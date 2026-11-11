La entrevista completa de Marc Giró a Jon Kortajarena, el último top model masculino: "A veces me he sentido obligado a desnudarme"

Marc Giró entrevista en Cara al Show a uno de los modelos españoles más importantes de la historia, Jon Kortajarena, que habla de su exitosa carrera en la moda, el acoso que se sufre en esa industria y sus divertidas manías.

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a uno de los rostros mas conocidos de nuestro país, el actor y supermodelo vasco Jon Kortajarena, que "viene a sorprendernos con su nueva línea de productos capitales".

El vasco, considerado el ultimo top model mundial, repasa en el vídeo principal de esta noticia su carrera internacional, confiesa cómo es su amistad con famosas como Madonna y Naomi Campbell y habla de cómo es la industria de la moda desde dentro, con crítica incluida.

Además, Kortajarena se atreve con todo: desde enseñar qué lleva en su bolso, hasta hacer un ritual de limpieza de aura a Marc Giró o lavar el pelo al presentador con sus productos capilares. Esta es su entrevista al completo.

Su línea capilar

Tras años en el mundo de la moda aprendiendo de los mejores y de crecer en la peluquería de su madre, Jon Kortajarena explica que los productos capilares son "cuestión de qué tipo de pelo tienes, no de lo que tengas entre las piernas". "Los géneros en este tipo de cosas son algo absurdo", afirma.

Evolución de la moda

Jon Kortajarena reflexiona sobre la evolución en la moda: "Es verdad que la industria ha cambiado mucho, antes en septiembre salían las campañas y unas imágenes representaban a una marca seis meses, era algo emocionante, veías sus propuestas y eran una obra de are que daba caché a una marca".

No obstante, el modelo destaca que "hoy en día eso no existe": "Las campañas duran dias, necesitan gente nueva, todo tiene que ser nuevo contantemente, es casi como porno, usar y tirar todo el tiempo".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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El acoso en la moda

Jon Kortajarena recuerda los casos de acoso sexual que sufrió: "A veces, me pedían desnudarme para unas fotos y yo no tengo problema en desnudarme... pero a veces me sentía obligado". Además, el modelo explica que ha recibido propuestas indecentes": "Pocas veces, pero alguna vez me ha pasado, pero gracias a dios he sabido cortarlo".

"Cuando eres muy joven no sabes reaccionar, pero a mí no me ha pasado, tenía una alerta, a lo mejor por los miedos que mi familia tenía cuando empecé a trabajar de modelo", explica el supermodelo, que reconoce que él es "un privilegiado": "Nunca he trabajado de modelo por necesidad, pero hay gente que sí, y cuando tienes necesidades igual tus límites son otros".

Limpia el aura a Marc

Además, el presentador de Cara al Show pregunta a Jon Kortajarena por su amistad con la supermodelo Naomi Campbell, quien le ha enseñado a hacer limpiezas de aura. Tras esta confesión, Marc Giró aprovecha y pide al supermodelo que haga de Naomi y le haga una limpieza de aura.

"Los huevillos, los pies, la espalda... porque los hijos de p*** están por la espalda y luego la cabeza", explica Kortajarena mientras se la hace con un palo santo. "Sales con un colocón que estás limpio, puro y todo", bromea Marc Giró.

Le lava la cabeza

Jon Kortajarena la lava la cabeza a Marc Giró con los productos capilares que ha lanzado al mercado mientras habla de su amistad con Madonna y desvela por qué está vetado en algunos hoteles:" "He meado desde un rascacielos". Además, el modelo también desvela una divertida anécdota que vivió con Donatella Versace.

El supermodelo cuenta a Marc Giró el día que Donatella Versace le invitó a su casa de Milán y un amigo suyo bromeó diciendo que le gustaba "mangar": "Me dijo, 'a mí no me jodas, toma el cenicero y llévatelo a casa".

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