Luis Tosar y Luisa Mayol visibilizan la carga mental de muchas mujeres en el hogar con 'Cara y Cruz': "Del 'te ayudo' a 'organizamos los dos'"

La pareja presenta 'Cara y Cruz', un cortometraje sobre la carga mental invisible, el esfuerzo de anticipar, recordar, organizar y planificar el hogar y los cuidado, y la desigualdad en la conciliación familiar.

En su visita a Cara al Show, Luis Tosar y Luisa Mayol comparten su último trabajo: 'Cara y Cruz', un cortometraje escrito y dirigido por María Bestar, donde a través de la comedia visibilizan la carga mental, la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito familiar.

"La carga mental es todo lo que no se ve, pero está en nuestras cabezas las 24 horas del día", explica Luisa Mayol. "En las cabezas, básicamente, de las mujeres", puntualiza Luis Tosar, denunciando cómo solo "en España, las mujeres dedican de media 12,5 horas más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados y tareas domésticas".

Sobre cómo surgió la idea del cortometraje, Marc Giró señala al actor como el responsable de poner en marcha el proyecto, después de una llamada telefónica que hizo a su pareja mientras ella estaba reunida con la directora María Bestar. "Me llamaron al teléfono y pensé que algo había pasado, por los niños, ya que siempre tengo pendiente el móvil cerca", recuerda Luisa. Al otro lado, Luis le preguntaba por cuestiones cotidianas de sus hijos. Mientras respondía, ella comenzó a darle indicaciones sobre "dónde encontrar las cosas" hasta que se dio cuenta de cómo se sentía: "Estoy agotada". Fue entonces cuando María Bestar le puso nombre a lo que estaba viviendo: "¿Sabes cómo se llama esto? Carga mental".

A partir de ahí, la directora le contó a Luisa que tenía un cortometraje sobre el tema y después de hablarlo, el actor se interesó en participar en el proyecto. "Me interesó dar voz a estas mujeres que por la noche se acuestan, no saben qué les pasa, están sobrepasadas, cansadas, y esto es una realidad", explica Luisa Mayol.

La actriz insiste en que la carga mental no depende únicamente de cómo se repartan las tareas domésticas. "Hay algo que, cuando tú le pones nombre claro a las cosas, la gente empieza a reconocer que hay un problema", añade Tosar.

El cortometraje también invita a reflexionar sobre comportamientos que la sociedad ha dado por naturales cuando los realizan las mujeres, pero que llaman la atención cuando es un hombre quien se encarga de ellos. Para Luisa, la clave está en la educación y en la corresponsabilidad. "Es importante que el 'te ayudo' sea un 'pensamos los dos, organizamos los dos'", defiende.

Por su parte, el actor reconoce que todavía tiene cosas que aprender: "He aprendido que tengo que tomar la iniciativa en muchas más cosas de las que la tomo, porque delego muchas cosas en ella". La actriz aprovecha entonces para contar una anécdota familiar que ilustra hasta qué punto los pequeños encargos pueden acabar convirtiéndose en otra tarea pendiente. Puedes escuchar el divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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