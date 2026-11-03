VIDEO | "Si tiene un culazo hay que decirlo": Mónica Cruz reacciona a la colección navideña de ropa interior de Rihanna

Rihanna presenta su colección de looks para la próxima Navidad y los colaboradores de Zapeando reaccionan. Entre turrones y culazos, anda la colección que se presenta algo veraniega.

La Navidad cada vez se adelanta antes y Rihanna no ha querido quedarse atrás. En el programa de hoy en Zapeando mostramos el video promocional de los atrevidos looks de la cantante para estas Navidades y las reacciones de los colaboradores.

Para Nacho García no hay nada más navideño que la estampa de Rihanna con uno de sus look, la imagen tal cual "parece estar diciendo si te portas bien, Papá Noel te traerá los regalos de frente, y si te portas mal ¡te los trae de culo!".

Por su parte, la colaboradora Mónica Cruz, pese a que no le gustan las mujeres, no ha podido resistirse ante el "culazo" de la cantante y no ha podido evitar exclamar: "¡mira qué culo!". Y, es que, gracias al cambio climático, estamos en bañador en plena Navidad, y luciendo, como no, ¡culazo!

El espíritu navideño de Rihanna es muy especial y estas entrañables fechas ya cuentan con el video promocional de los looks de la cantante de Barbados.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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