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Shakira

Alice Campello, Xuso Jones, Carolina Iglesias, Álvaro Morte, Carolina Marín y Susi Caramelo, entre 'las lobas' de Shakira

La cantante colombiana ha estado muy bien arropada en los conciertos de esta semana de su residencia en Madrid y hasta el escenario le acompañaron rostros muy conocidos del panorama nacional.

Alice Campello, Xuso Jones, Carolina Iglesias, Álvaro Morte, Carolina Marín y Susi Caramelo, entre 'las lobas' de Shakira

Alice Campello ha acompañado a Shakira en la caminata que lleva a la artista colombiana hasta el escenario de su particular 'Macondo', el espectacular recinto que ha montado para su residencia europea en Madrid. Pero la modelo no ha sido la única en caminar entre 'las lobas', destaca Tatiana Arús en Aruser@s.

Durante los conciertos de esta semana, Xuso Jones, Carolina Iglesias, Álvaro Morte, Carolina Marín y Susi Caramelo también han desfilado junto a la cantante colombiana. "Este fin de semana me he enterado que quien coordina todo esto es (Antonio) de la Rúa", comenta Alfonso Arús. El presentador ve "demasiada relación" entre la artista y su ex. "Lo que sí es verdad es que han limado asperezas, porque incluso en la zona en la que se ha construido 'Macondo' es de De la Rúa", aporta Angie Cárdenas.

En plató debaten sobre si las personalidades elegidas para este paseo están escogidas para hacer que Shakira destaque.

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