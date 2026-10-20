Alfonso Arús alucina con la tarta de Shakira viral que ha hecho una chef repostera: "Le ha quedado regulín"

En el Día Mundial del Chef, Aruser@s muestra el proceso de una repostera con 4,3 millones de seguidores en Instagram que ha recreado a tamaño real a la cantante colombiana.

Con motivo del Día Mundial del Chef, Aruser@s ha rescatado un divertido vídeo viral que ha despertado una gran expectación en las redes sociales. Una repostera ha querido rendir homenaje a Shakira con una tarta a tamaño real de la cantante colombiana, pero el resultado no ha convencido a todo el mundo.

La hostelera, que acumula 4,3 millones de seguidores en Instagram, ha compartido todo el proceso de elaboración: desde cómo coloca el bizcocho sobre una plataforma hasta los detalles del rostro, el vestuario y el acabado final para recrear la imagen de la artista de Barranquilla.

La expectación era máxima para descubrir cómo quedaría la figura, aunque la reacción al resultado no ha sido precisamente unánime. "Le ha quedado regulín", comenta entre risas Alfonso Arús al ver la tarta. "Es un homenaje, pero los fans quizás no han visto con buenos ojos el resultado de la tarta", comparte Tatiana Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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