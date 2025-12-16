Estrella Morente, Luis Tosar, Los Chichos o el Primavera Sound: estos son los premiados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

¿Qué reconocen? Estos galardones van dirigidos a todas aquellas personas o entidades que han destacado en la creación artística y cultura o que han trabajado por el fomento y preservación del patrimonio artístico.

El Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha concedido este martes 35 medallas de oro al Mérito en las Bellas Artes, distintivos que honran a aquellas personas o entidades que han destacado en la creación artística y cultural o que han trabajado por el fomento, desarrollo o conservación del patrimonio artístico. Entre los agraciados de este año se encuentran Estrella Morente, Luis Tosar, Los Chichos, Karina o Verónica Echegui.

En el campo de la música y gracias a su trayectoria en el ámbito del flamenco, Estrella Morente ha sido una de las premiadas. Del mismo modo lo han sido Los Chichos, testigos y cronistas de la vida de generaciones. Igualmente, se ha reconocido al Primavera Sound, festival que convierte Barcelona cada año en el epicentro de la música internacional.

No obstante, no han sido los únicos, puesto que también se ha visto gratificado el estilo poético y atrevido de Christina Rosenvinge; el icono del pop intergeneracional Karina y María del Monte, quien han hecho de la copla y las sevillanas un patrimonio compartido.

Por otra parte, ha habido espacio para el arte urbano. Por eso mismo, el grafitero Jesús Manuel Pinto García, más conocido como 'Suso 33', ha recibido otra de estas distinciones. Igualmente, lo ha hecho la librería Rafael Alberti, que se ha convertido en un refugio de ideas, libros y conversaciones que cambian la manera de ver el mundo en Madrid.

Asimismo, en el campo del cine y del teatro se ha premiado a Luis Tosar y, de forma póstuma, a Verónica Echegui, actriz que hizo de cada papel una verdad intensa y que nos dejó el pasado mes de agosto.

Con todo, estas medallas celebran la memoria, el talento o la pasión y que a pesar de tener trayectorias distintas, dibujan el mosaico vivo de la cultura española.

