Así reaccionó Donatella Versace cuando invitó a Jon Kortajarena a su casa y le dijeron que le encantaba "mangar": "A mí no me jodas"

Jon Kortajarena cuenta a Marc Giró el día que Donatella Versace le invitó a su casa de Milán y un amigo suyo bromeó diciendo que le gustaba "mangar": "Me dijo, 'a mí no me jodas, toma el cenicero y llévatelo a casa".

Jon Kortajarena lava la cabeza a Marc Giró en el plató de Cara al Show con los nuevos productos capilares. "Me encantaría que me lavaras la cabeza para ver si tus productos funcionan", le pide el presentador al supermodelo, que le responde: "Me encantaría, pero eso es muy íntimo, ¿no?".

Tras convencerle, Marc Giró pregunta a Kortajarena por cómo está su amiga Madonna. "Hace tiempo que no la veo, pero está estupenda", destaca el supermodelo, que cuenta a Marc Giró una anécdota que vivió con otra famosa, en este caso, Donatella Versace.

"Nos invitó a su casa en Milán en la Fashion Week y fuimos a comer, y yo ya había hecho cinco campañas de Versace ya, pero ella seguía sin acordarse de mí", afirma el supermodelo, que cuenta cómo su amigo se la 'jugó': "Mi amigo le dice, 'ten cuidado con este, que le gusta mangar'". "Y yo digo, 'que yo no robo', y me dice, 'a mí no me jodas, toma el cenicero'", recuerda Jon Kortajarena, que explica que la diseñadora le dio un cenicero de su casa para que se lo llevara y no le robara nada: "Me lo llevé encantado".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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