Alberto Rey, tras ganar Los Javis el Premio a mejor dirección de Cannes: "No me cabe ninguna duda de que este va a ser su año, con ellos no hay nada imposible"

El periodista y experto en cine analiza en profundidad el impacto a nivel mundial de que Los Javis se hayan llevado este premio por La bola negra, que se estrena en cines el 2 de octubre.

Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra', una película en la que participa Atresmedia. Los españoles han recibido el galardón exaequo junto al polaco Pavel Pawlikowski, por 'Fatherland', en la 79.ª edición del festival.

María Gomez dice que aunque no se llevaran el premio gordo," quizá consiguieron algo un poco más importante. Y es que todo el mundo del cine se preguntará quiénes son los Javis y de dónde han salido estos dos creadores. ¿Los veremos dirigiendo en Hollywood?".

Alberto Rey, experto en cine, confesaba haber fallado toda su quiniela del festival: "Para tirarla a la basura", dice. "Yo dije que a Almodóvar, dije que le darían un premio de consolación de la Palma de Oro...". Pero dejando a un lado estas fallidas predicciones, Rey tiene claro que este año será el de Los Javis.

"Tengo claro que este año, y no tengo ninguna duda, de que va a ser el año de Los Javis. Habrá que verlo también, pero con ellos no hay nada imposible". Ahora bien, "hay que recordar que los círculos cinematográficos sabe quiénes son. Recordemos que ellos se reunieron con Madonna para la posibilidad de hacer una película sobre ella, y dijeron que no", explica Rey.

Es cierto que "no son superestrellas como aquí, allí son conocidos y es verdad que [en Cannes] lo nuevo siempre les gusta", explica nuestro experto en cine. Y luego, además, está la parte del dinero: "Ya se han comprado los derechos de distribución de 'La bola negra' por seis millones de dólares y ya se habla de que la distribuidora quiere incluir una canción original de Rosalía en los créditos finales para poder optar a otras categorías en los Oscar, a la mejor canción".

La película se estrena en octubre, por lo que "la carrera a los Goya y los Oscars va a ser larguísima este año y esperemos que no se desgaste mucho por el camino", admite Rey, porque "a veces pasa eso: que que cuando llega al estreno nos da la sensación de haberla visto todos, porque hemos visto mogollón de imágenes, mogollón de vídeos. Así que dejemos, dejémosla descansar un poquito hasta el estreno, porque a partir de octubre tendremos que volver a hablar de La bola negra".

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