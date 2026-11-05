Marc Giró pide perdón públicamente por entrevistar solo a hombres heterosexuales en este programa de Cara al Show: "El plató atufa"

Tras entrevistar en un mismo programa a Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois, Marc Giró hace una profunda reflexión sobre este desfile de hombres heterosexuales en el plató de Cara al Show que ha habido hoy.

Marc Giró hace una promesa a su audiencia en la recta final del programa de hoy de Cara al Show: "No volverá a pasar". Acaba de entrevistar por primera vez en la historia a tres hombres heterosexuales "con pelo -que eso también hay que decirlo-" en un mismo programa. "Atufa el plató a heterosexualidad", se queja.

"Es la última vez que traigo a tanto heterosexual", insiste, aunque cree honestamente que le ha quedado el show "redondo" gracias a Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois.

El presentador se muestra sorprendido por ello. "No sabía yo que los machos heterosexuales dieran tanto de sí", comenta con las Glorias Cabareteras, que le reconocen que "a veces sorprenden".

"Es que a veces nos ponemos erre que erre contra el macho y oye, de repente...", empieza a venirse arriba rápidamente. "No te creas", le corrigen de inmediato.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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