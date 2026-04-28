Pedro Almodóvar explora OnlyFans como punto de partida para su próxima película: "Está escrita y será humor negro"

Almodóvar retoma una idea que ya avanzó en 'Pedro x Javis' y desvela en Cara al Show nuevas pistas sobre un proyecto aún en desarrollo. Una historia "muy cinematográfica" nacida sin conocer del todo la plataforma: OnlyFans.

Tras conocer los entresijos de sus rodajes y ver su lado más gastronómico, Pedro Almodóvar desvela pistas sobre su próximo proyecto, revelando que 'OnlyFans' podría ser el punto de partida de su nueva película.

Una idea que ya había adelantado durante 'Pedro x Javis', el documental-homenaje firmado por Los Javis, donde repasaba su vida y trayectoria. "En ese momento era cierto: estaba escribiendo algo sobre OnlyFans sin saber exactamente en qué consistía", reconoce ahora el director.

Más allá de la plataforma en sí, lo que le atrajo fue su potencial narrativo: "Dramáticamente, es una peripecia para que dos personas que no deberían encontrarse acaben haciéndolo. Me parecía muy interesante y cinematográfico".

El proyecto sigue en fase de desarrollo y, aunque, según cuenta, "ya está escrito", aún no ha tomado forma definitiva. "Lo tengo, pero todavía no aparece nadie ejerciendo", apunta con ironía, evitando desvelar demasiados detalles, especialmente bajo la atenta mirada de su hermano y productor, Agustín Almodóvar. "No puedo contar mucho, que está ahí mi hermano", bromea.

Aun así, deja caer una pista clave sobre el tono del proyecto: "Vuelvo al humor, pero humor negro. Es como me ha salido", concluye entre risas.

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