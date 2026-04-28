Marc Giró pone a prueba a Pedro Almodóvar con los mantecados de su pueblo: "Tengo adicción al dulce"

El cineasta confiesa su debilidad por el azúcar y su esfuerzo por controlarla, pero un divertido reto en Cara al Show demuestra que reconoce sin dudar los auténticos mantecados de Calzada de Calatrava, su localidad natal.

Pedro Almodóvar desvela a Marc Giró una de sus grandes debilidades: el dulce. Durante su paso por Cara al Show, el cineasta reconoce sin rodeos su relación con el azúcar: "Entiendo mucho a la gente cuando habla de adicciones, porque yo padezco adicción al dulce".

El director asegura que actualmente intenta controlarse, también por motivos de salud: "Estoy en un periodo de control porque no puedo seguir comiendo tanto. Además, soy prediabético y tengo que tener cuidado".

Pero si hay un dulce que ocupa un lugar especial en su vida, son los tradicionales mantecados de Calzada de Calatrava, su localidad natal. "Me gustan porque son brutos, no son sofisticados, son sólidos, casi 'aladrillados'", describe, dando pie a un divertido juego que puedes ver en el vídeo sobre estas lineas.

¿Podrá acertar Almodovar en una rueda de reconocimiento los verdaderos mantecados de Calzada de Calatrava?

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.