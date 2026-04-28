Marc Giró recuerda con Almodóvar el impacto de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios': "Mi madre dijo que había llegado la democracia a España"

Almodóvar repasa la huella emocional y social que han dejado películas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'La ley del deseo'. "Me dicen: 'gracias, salí del armario'", confiesa el cineasta, sobre una de ellas.

Pedro Almodóvar visita Cara al Show en una entrega llena de referencias a su universo y con un show inicial donde Samantha Hudson irrumpe en el plató bailando 'Pecadora', en un guiño directo a Bibiana Fernández y a su icónica aparición en 'Tacones lejanos'.

Marc Giró recuerda en este momento de la noche el impacto que tuvo en su propia familia el estreno de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios': "En 1988, mis padres fueron a verla y, al volver del cine, mi madre dijo: 'ahora sí ha llegado la democracia a España'".

Poco después, sería él mismo quien descubriría 'La ley del deseo' gracias a una cinta VHS grabada por su padre. "Cuando la vi en octavo de EGB pensé: 'esto es exactamente lo que yo necesito para mí'", ha confesado el presentador de laSexta.

Un testigo que recoge Almodóvar, para reflexionar sobre el alcance internacional de esa película en particular: "He recorrido el mundo, y en todos los lugares hay alguien que se me acerca para decirme 'gracias, entendí mi situación y salí del armario'". Para el director, ese tipo de testimonios conllevan una responsabilidad: "Siempre les preguntaba si les había ido bien", concluye entre risas.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.