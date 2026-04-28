Almodóvar recuerda el 'tierra, trágame' con Charlene de Mónaco en el Baile de la Rosa: "¿Te estás cagando en mí?"

Almodóvar repasa en Cara al Show sus encuentros con Dua Lipa y Harry Styles, y recuerda su paso por el Baile de la Rosa en Mónaco, en una noche homenaje a la Movida madrileña y a su cine.

Otra de las anécdotas que recuerda el director es su asistencia al Baile De la Rosa. "Fue un gran espectáculo dedicado a la Movida y a mi cine", relata. En aquella velada estaba rodeado de imágenes de su filmografía y compartió momento con Carolina de Mónaco, Karl Lagerfeld y Charlene.

Sin embargo, la noche dejó una escena inesperada. Charlene le reprochó no participar en la conversación: "Me dijo en inglés: 'Are you bullshitting me?'". "Tú que sabes inglés... ¡que te digan eso es una cosa horrible! Es como; 'te estás cagando en mí", aclara el manchego, recordando su reacción con humor: "Me giré como Linda Blair y le pregunté qué me estaba diciendo".

El director explica que le contó entonces su problema de audición desde la infancia. "Le dije que en La Mancha, donde nací, no controlaban muy bien estreptomicinas los dos nos tuve sarampión, se pasaron y desde ese momento perdí el oido".Una explicación que le sirvió para explicarle a Charlene que "no le estaba ninguneado".

Puedes ver el desenlace de la anécdota en el vídeo sobre estas líneas.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.