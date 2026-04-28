Pedro Almodóvar, sobre la feroz escena final de 'Amarga Navidad': "Es algo que podría decirme contra mí mismo"

El cineasta manchego presenta en Cara al Show el libro-guion de su última película, 'Amarga Navidad': "Habla de un director en crisis de creación que empieza a escribir sobre sí mismo e incluye a su entorno sin pedir permiso".

El ascensor inspirado al más puro estilo de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' se detiene en 'laSexta' planta para recibir al segundo invitado de Cara al Show: Pedro Almodóvar.

Una programa que arranca con Samantha Hudson bailando 'Pecadora', en un guiño a Bibiana Fernández y a su icónica aparición en 'Tacones lejanos', donde popularizó ese tema de 'Los Hermanos Rosario'.

Giró presenta el guion convertido en libro de la última película del director manchego, 'Amarga Navidad', acompañado del storyboard de Pablo Buratti. Se trata de la vigesimocuarta película del cineasta, una obra que explora la crisis creativa de un director que se observa a sí mismo mientras escribe: "Es una película muy sofisticada en cuanto a lo que cuenta. Habla de un director en crisis de creación que empieza a escribir sobre sí mismo e incluye a su entorno sin pedir permiso".

Sin embargo, pese a su aparente complejidad, asegura que el público la ha recibido de forma "muy orgánica"."La gente entiende la diatriba descomunal que tiene Aitana Sánchez-Gijón con el director, porque lo pone verde, lo destruye en los últimos veinte minutos", comenta Almodóvar, reconociendo que se trata de un momento donde se "ha tomado a sí mismo como referencia". "Todo lo que ella dice es algo que yo podría decirme contra mí mismo".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.