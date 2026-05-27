Anna Castillo confiesa tener "manía a su voz": "Con el gesto y viéndome ya intuyo si me gusta la toma"

La actriz Anna Castillo visita Cara al show para presentar su nueva serie 'Se tiene que morir mucha gente' y revela una particular costumbre durante los rodajes relacionada con cómo revisa sus escenas sin necesidad de escucharse.

Anna Castillo, junto a Macarena García y Laura Weissmahr, protagoniza la comedia 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva serire creada por Victoria Martín y basada en su novela homónima.

Durante la entrevista, Marc Giró desvela una de las manías de la intérprete a la hora de trabajar en rodajes: pedir ver las escenas en el combo, pero sin sonido. "Le tengo manía a mi voz", confiesa Castillo, que reconoce que su voz es "muy característica" y que incluso "la gente la reconoce por ella en la calle".

Sin embargo, admite que hay algo que le "descoloca" al escucharse. Por ello, explica, ha aprendido a evaluar su trabajo sin necesidad de oírse. "Con el gesto y viéndome ya me intuyo", asegura Anna.

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