Nueva serie
Anna Castillo se atreve con su primer "calvo" en 'Se tiene que morir mucha gente': "Mi personaje se ha apropiado de esa broma de tío heterosexual"
La actriz soprende en su paso por Cara al Show al contar cómo se ha enfrentado a una de las escenas más peculiares de su nuevo proyecto: su primer "calvo audiovisual", una acción que, según explica, ha ensayado "durante semanas".
Para el papel de Bárbara en 'Se tiene que morir mucha gente', creada por Victoria Martín, Anna Castillo ha tenido que enfrentarse a una escena muy poco habitual: hacer "un calvo". La actriz asegura que se trata de su "primer calvo audiovisual" y, según reconoce, también de su vida real.
"Lo de hacer un calvo es algo que se ha delegado a los tíos heterosexuales, es como una broma muy de tío heterosexual. En mi grupo de amigas nunca ha estado de moda el momento de hacer un calvo, así que me gusta porque de pronto Bárbara se lo ha reapropiado", explica la actriz, desvelando que incluso lo ensayó durante semanas para perder la vergüenza: "Iba por la calle, miraba que no viniera nadie, le decía a una amiga que me grabara y luego veía cómo me había quedado".
