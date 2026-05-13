Ahora

En plató

Pablo Alborán y Marc Giró versionan 'Mis 36' con la banda de Cara al Show: así suena 'Mis 37'

Como la canción 'Mis 36' de Pablo Alborán se va a quedar "obsoleta" cuando cumpla este 31 de mayo 37 años, Marc Giró y la banda de Cara al Show, 'Giro's Boy Band', le ayudan a versionar 'Mis 37' en el plató.

Pablo Alborán y Marc Giró

El próximo 31 de mayo, Pablo Alborán cumplirá 37 años, pero ¿qué pasará con su canción 'Mis 36'? "¿Y ahora qué hago?", pregunta el cantante a Marc Giró, que le propone una idea: "Como esa canción se va a quedar obsoleta, hay que renovarla". Por eso, el presentador de Cara al Show propone cantar junto a él y la banda del programa, Giro's Boy Band, 'Mis 37', versionando su conocido tema.

Y es que, además, Pablo Alborán no se puede ir del programa sin cantar... Puedes ver la actuación completa de Pablo Alborán y Marc Giró con la banda y escuchar cómo sonaría 'Mis 37', en el vídeo principal de esta noticia, donde el artista comienza cantando así: "Esto no es solo un atajo para evitar la guerra que viene después...".

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del brote de hantavirus, en directo | España retrasa del 6 al 10 de mayo el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena
  2. Clavijo, entre el mojo y el gofio por el hantavirus: sus versiones sobre el amarre del crucero o la información de Sanidad
  3. Ayuso se siente una víctima del sistema mientras reparte contra todo: de decir que Sánchez quería matarla a la denuncia de falta de seguridad en México
  4. Florentino Pérez convoca elecciones a la junta directiva del Real Madrid: "Nos vamos a volver a presentar esta junta actual"
  5. Trump se plantea reanudar la guerra de Irán pese a la presión por el gasto militar que asciende a los 29.000 millones de dólares
  6. Un crimen en dos tiempos, un sospechoso en plenas facultades y varios testigos clave: arranca el juicio del puente de las Moreras