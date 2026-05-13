Pablo Alborán y Marc Giró versionan 'Mis 36' con la banda de Cara al Show: así suena 'Mis 37'

Como la canción 'Mis 36' de Pablo Alborán se va a quedar "obsoleta" cuando cumpla este 31 de mayo 37 años, Marc Giró y la banda de Cara al Show, 'Giro's Boy Band', le ayudan a versionar 'Mis 37' en el plató.

El próximo 31 de mayo, Pablo Alborán cumplirá 37 años, pero ¿qué pasará con su canción 'Mis 36'? "¿Y ahora qué hago?", pregunta el cantante a Marc Giró, que le propone una idea: "Como esa canción se va a quedar obsoleta, hay que renovarla". Por eso, el presentador de Cara al Show propone cantar junto a él y la banda del programa, Giro's Boy Band, 'Mis 37', versionando su conocido tema.

Y es que, además, Pablo Alborán no se puede ir del programa sin cantar... Puedes ver la actuación completa de Pablo Alborán y Marc Giró con la banda y escuchar cómo sonaría 'Mis 37', en el vídeo principal de esta noticia, donde el artista comienza cantando así: "Esto no es solo un atajo para evitar la guerra que viene después...".

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.