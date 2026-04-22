Victoria Martín carga contra la gente que va a "restaurantes clandestinos": "Qué triste tiene que ser tu vida"

La cómica critica este tipo de locales "escondidos" en su pódcast 'Malas Personas', donde ironiza sobre su popularidad en redes sociales. "Te lo está recomendando 'Barbie100foodie'', ¿te compensa?".

La humorista Victoria Martín arremete en este vídeo que se ha colado en los 'zascas' de Aruser@s contra la tendencia de los llamados restaurantes "clandestinos", locales que se promocionan como experiencias secretas o exclusivas.

"No vayáis a esos restaurantes supuestamente escondidos detrás de la nevera de un supermercado chino", sentencia la cómica en su pódcast 'Malas Personas'. "¿Qué triste tiene que ser tu vida para buscar esa aventura deprimente?", lanza Martín, cuestionando el atractivo de este tipo de experiencias. Y es que, la humorista se muestra crítica con la influencia de las redes sociales en este fenómeno: "Porque no hay nada clandestino si te lo está recomendando 'Barbie100foodie', ¿te compensa quitarte el pijama para ponerte cara de misterio?", ironiza.

Desde el plató, los colaboradores comentan la reflexión de la humorista y señalan el auge de estos locales con supuestas entradas secretas o contraseñas para acceder.