La divertida reacción de Pablo Alborán cuando Marc Giró le propone quedar con Rufián: "Me está esperando, ¿te quieres venir?"

Tras entrevistar a uno de sus amores platónicos, Gabriel Rufián, Marc Giró entrevista a otro de los famosos que le tiene 'loquito', se trata de Pablo Alborán, a quien le propone quedar con el político. Esta es su reacción.

Pablo Alborán visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giróde la nueva temporada de la serie 'Respira' y de su nueva faceta como actor. "Te hemos descubierto como un gran actor", destaca Marc Giró al cantante, que cuenta una anécdota que le pasó el primer día de rodaje de la serie: "El número 7 me persigue en todos lados y el primer día de rodaje, el único número que aparee en una de las camisetas era el 7, y yo flipé, pensé que era una señal"

El malagueño señala que en esta nueva temporada de la serie le "han dado una trama espectacular": "Vienen curvas, se habla de temas sociales muy importantes que van a hablar de qué hablar". Además, Pablo Alborán destaca que está "trabajando y estudiando mucho de interpretación para llegar a la altura y, por lo menos, poder estar en un set de rodaje".

Aunque Marc Giró le dice que ya está a la altura, Alborán destaca que "nunca es suficiente altura" y desvela que pasa "10 horas diarias estudiando". "Es un músculo que hay que entrenar y probar". Por otro lado, preguntado sobre si le vamos a ver en algún otro proyecto como actor, Alborán comienza a ponerse nervioso y protagoniza un divertido momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Finalmente, Marc Giró confiesa al cantante que le "está esperando Gabriel Rufián", quien estuvo en plató antes que Alborán. "¿Te quieres venir?", pregunta Giró a Alborán, cuya respuesta desata las risas de todo el plató: "Pues sí".

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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