Ángeles y Dioni (Camela) visitan el plató de Cara al Show para hablar de su nuevo disco. Un disco muy especial en el que, incluso, hay un villancico.

Marc Giró presenta en el plató de Cara al Show a "los reyes de la tecnorumba", Ángeles y Dioni, más conocidos como Camela. Y es que "llevan más de 30 años cantando éxitos en los escenarios".

Camela llega al plató para presentar su nuevo disco, con villancico incluido, recordar cómo comenzó su exitoso dúo, realizar confesiones, como los (no) calzoncillos de Dioni, y enfrentarse a divertidos retos propuestos por Marc Giró.

Los calzaoncillos de Dioni

Nada más ver a Dioni, Marc Giró, "fan total" de Camela, le tiene que hacer la pregunta: "Ha pasado algo extraordinario, que atañe a Dioni, ¡creo que hoy llevas calzoncillos!". "Si, hoy sí, qué menos contigo aquí", destaca el artista, que confiesa que siempre va sin calzoncillos menos cuanto tiene "conciertos o eventos especiales": "Hubo una vez que fui a hacer un programa y llevé pantalones holgados y aquello quedaba colgado y se notaba".

33 años juntos

"Lleváis 33 años juntos, ¿cómo lo lleváis?", pregunta el presentador de Cara al Show a Ángeles y Dioni. "Primero engañó a mi hermana y luego me engañó a mí para cantar con él", bromea Ángeles, que recuerda, por si alguien no lo sabe, que Dioni está casado con su hermana, por lo que son cuñados, no pareja como algunos piensan.

"Salió el negocio genial", responde Dioni en el plató, donde Marc Giró destaca que con "nueve millones de discos vendidos", superaron "en ventas en su momento al 'Wannabe' de las Spice Girls".

El ADN de Camela

Por otro lado, Marc Giró enseña un vídeo a Camela en el que el equipo de Cara al Show pone a prueba a un grupo de españoles sobre sus exitosas canciones. Si les dicen, 'Escúchame', ¿cómo reaccionan? Descúbrelo en el vídeo.

Nuevo disco

Por último, Ángeles y Dioni hablan en Cara al Show sobre su nuevo disco, 'Titánicos', compuesto por 11 canciones y hasta un villancico. "Tiembla Mariah Carey y David Bisbal", destaca Marc Giró en el plató, donde Dioni bromea: "Tienen los días contados, hasta aquí ha llegado Mariah Carey".

Además, Camela enseña la portada de su disco, inspirada en 'Titanic', la película de James Cameron. "Ahí imaginé que Dioni era Leonardo Dicaprio", destaca Ángeles en el plató, donde Dioni afirma que el otro día le dijeron "que estaba mucho mejor ahora que Dicaprio".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

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