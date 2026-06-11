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Vuelta a los orígenes

Camela apuesta por la nostalgia y recupera los casetes de gasolinera para el lanzamiento de su nuevo trabajo

Los detalles Durante años, una parada para repostar podía acabar con una banda sonora nueva para el viaje. Camela era una posibilidad, y es que pocas cintas se vendieron más que la suya.

Imagen de archivo de Camela.
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Los casetes fueron la pista de despegue para muchos grupos de música. Camela fue uno de ellos, y siempre ha presumido de ello. Por eso, con su nuevo trabajo han querido volver a ese lugar que les hizo triunfar.

Un sonido que muchos reconocen al instante, con un grupo que marcó aquella época. 32 años después, Camela vuelve al formato con el que empezó todo. "Nosotros empezamos en el 94, era cuando estaba el casete en pleno apogeo", recuerdan.

Una vuelta a sus orígenes que hacen regresando a uno de los lugares más emblemáticos donde solían la gente se solía parar a observar los casetes, las gasolineras. Camela ha querido distribuir en las estaciones de servicio copias en formato casete de su último sencillo, 'Tu mirada'

"Es hacer un poquito esa reivindicación de aquellos casetes que de una manera u otra la gente llegaba a las gasolineras y los adquirían", explican.

Durante años, una parada para repostar podía acabar con una banda sonora nueva para el viaje. Camela era una posibilidad, y es que pocas cintas se vendieron más que la suya.

Sin embargo, el tiempo pasa y la tecnología avanza. Los más jóvenes ven un casete como una pieza de museo, pero quienes crecieron con ellos, todavía los recuerdan.

Rebobinar, darles la vuelta con un boli, y cruzar los dedos para que la cinta no se enganchara. Frente a la música en streaming, el casete es un formato físico que todavía se resiste a caer en el olvido.

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