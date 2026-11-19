Marc Giró se suma a Ángeles y Dioni para cantar en el plató de Cara al Show uno de los temas más exitosos de Camela, 'Escúchame'. Puedes ver la actuación al completo en este vídeo.

Después de entrevistar a Dioni y Ángeles en el plató de Cara al Show, Marc Giró les propone cantar las exitosas canciones, como 'Cuando zarpa el amor' 'Escúchame' y 'Lágrimas de amor'.

"Vamos a cantar, que esto puede ser muy interesante", destaca el presentador, que presenta también a la orquesta del programa. "Qué difícil cantar con alguien que desafina, qué profesionales", bromea Marc Giró.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

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