Jon Kortajarena conquista a Marc Giró tras lavarle la cabeza en el plató de Cara al Show: "Me encantáis los activos"

Jon Kortajarena le lava la cabeza a Marc Giró con los productos de cosmética que ha lanzado mientras habla de su amistad con Madonna y desvela por qué está vetado en algunos hoteles:" "He meado desde un rascacielos".

Jon Kortajarena presenta su colección de productos capilares en el plató de Cara al Show, donde Marc Giró le pie que le lave la cabeza con ellos. "Me encantaría que me lavaras la cabeza para ver si tus productos funcionan", le pide el presentador al supermodelo, que le responde: "Me encantaría, pero eso es muy íntimo, ¿no?".

Tras convencerle, Marc Giró pregunta a Kortajarena por cómo está su amiga Madonna. "Hace tiempo que no la veo, pero está estupenda", destaca el supermodelo, que confiesa a Marc Giró, mientras le sigue lavando la cabeza, por qué está vetado en muchos hoteles de Nueva York.

"Por cosas en la vida, una vez intenté hacer una hoguera de San Juan dentro de una papelera en la habitación y la alarma sonó", recuerda el supermodelo, que, sin embargo, desvela que esta no fue la peor vez: "Esto es un poco feo y me van a criticar".

"Era Halloween, iba disfrazado de ginecólogo y, en un momento de las copitas, con la tontería, dije que siempre había pensado en qué pasara si meaba en un rascacielos, a dónde iba la medada", recuerda Kortajarena, que cuenta que su colega y él se pusieron a mear desde un rascacielos sin darse cuenta de que "habia una subplanta con gente disfrazada": "Nos sacamos la chorra y había una subplanta y el pis ya estaba fuera cuando vimos que habia un grupito de gente a la que estábamos meando encima".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.