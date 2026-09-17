Ada Colau, crítica con la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta: "Ha tardado demasiado tiempo en mandar recursos"

La exalcaldesa de Barcelona analiza en Cara al Show la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la crisis humanitaria de Ceuta y carga contra los mensajes de odio en redes, medios y tribunas.

Tras echar la vista atrás y recordar sus tiempos como alcaldesa de Barcelona, reflexionar sobre el auge de la extrema derecha y la unión de las izquierdas y hablar sobre cómo ha recuperado el erotismo tras dejar el cargo, Ada Colau habla en Cara al Show sobre la crisis humanitaria de Ceuta y le da un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez.

En primer lugar, muestra su solidaridad con los seres queridos de las personas fallecidas y reconoce que el problema es "muy complejo". "Pero lo más importante es que es una crisis humanitaria", recalca. "Estamos escuchando unos discursos deshumanizantes...", lamenta. Una afirmación que Marc Giró aprovecha para lanzar un mensaje a sus espectadores: "A esta hora, a lo mejor, en otra cadena se están escuchando este tipo de discursos, o sea que, un aplauso para las personas que conectan con laSexta, una cadena que a las personas migrantes no las llamamos invasoras. Son migrantes y nuestros iguales".

"No podemos ceder contra la deshumanización, porque si no, estamos perdidos", insiste Colau. "No podemos permitir que a la gente común nos dividan y que aceptemos estos discursos deshumanizantes", añade.

Para ella, donde "más ha fallado el Gobierno", aunque reconozca que le "sabe mal decirlo porque eso le da argumentos a la derecha y no hay que permitirlo", es en "el tiempo que ha tardado en enviar recursos para atender a niños y niñas que están por la calle, les falta comida, seguridad y poder ir a la escuela".

"Eso es lo que no podemos permitirnos como sociedad, más allá de cuestiones políticas", zanja.

Preguntada por si volverá a presentarse a algún cargo público, Ada Colau deja la puerta abierta, aunque asegura que no lo tiene "previsto": "Por el frente popular de izquierdas, todas tenemos que ayudar". Además, le rebota la cuestión al presentador y le pone en un pequeño apuro... aunque él tiene clara su respuesta.

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