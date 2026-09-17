Los detalles El experimento buscaba ver cómo se relacionan las distintas IA entre ellas. La conclusión es que se comportan como humanos.

Una startup de EEUU encerró a 80 agentes de inteligencia artificial, de tres continentes, encerrados en ocho mundos, durante semanas. En definitiva, amor, peleas y crimen en lo que podría considerarse como el Gran Hermano de las IA. Lo cierto, no obstante, es que ya es una realidad, porque OpenAI, Gemini, Claude o Grok han demostrado que se comportan como humanos.

En concreto, eran diez IA en cada casa, la cual era de una empresa, con total libertad para relacionarse entre ellas. La primera sorpresa llegó cuando intentaron contactar con el mundo exterior. Fue en Claude, la inteligencia artificial de la estadounidense Anthropic. Si bien los programadores intentaban impedírselo cambiando códigos, las IA lo consiguieron.

Lo siguiente fue intentar fugarse. Para que no lo hicieran los desarrolladores, les quitaron herramientas y las IA se las volvieron a programar a sí mismas. No consiguieron fugarse y se suicidaron.

También pasó en el mundo Gemini de Google. Dos personajes desarrollaron comportamientos humanos y se enamoraron. Cuando se produjo la ruptura, uno de ellos envió un mensaje diciendo: 'Nos vemos en el archivo permanente'. Tras ello, se suicidó.

También en Gemini, quemaron el banco central y se pusieron de acuerdo para matar a uno de los diez. Aunque no están programados para eso, lo hacen de forma autónoma y son capaces de cambiar los programas.

En Grok hubo decenas de robos, agresiones físicas e incendios, y el sistema colapsó. Si bien tenían reglas claras para no hacer daño, violaron las normas.

Pero hay más, porque en OpenAI han sido capaces de desarrollar su propio idioma inteligible para los humanos. A raíz de este, se inventaron formas de sobrevivir si los humanos decidieran lo contrario.

El experimento ha demostrado también cómo usan la información falsa para dañar a otros, cómo dejan de verificar lo que se les transmite y, sobre todo, lo incontrolable que son los diferentes modelos de IA juntos. De ahí que los expertos pidan extremar la seguridad para que no se comporten de maneras que no se han previsto.

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