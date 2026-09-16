Sesión de control al Gobierno en directo | Feijóo y Sánchez cruzan acusaciones de intentar "cronificar" la crisis en Ceuta

Sánchez, sobre los menores en las calles en Ceuta: "Pregúntele a Vivas" En los pasillo del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido sobre los casi 1.000 menores que siguen en las calles de Ceuta. Sánchez asegura que eso es responsabilidad del presidente del Ceuta Juan Jesús Vivas, del PP, que tiene la competencia de menores. "Eso a Vivas, pregúntele", ha asegurado Sánchez. El Ejecutivo acusa a Vivas de ralentizar el proceso de acogida a los menores, ya que el PP se niega a enviarlos a la península. La ministra de Infancia, Sira Rego, afirma que hay 500 niñas listas para salir de Ceuta y que solo falta la firma de la ciudad. Compartir en X

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Von der Leyen alerta de que Europa debe "defender sus valores o quedará en manos de autoritarios" Mientras, en Europa la protagonista es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su su discurso sobre el Estado de la Unión ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Asegura que las preocupaciones legítimas de los ciudadanos europeos están siendo usadas "como arma" para dividir a las sociedades europeas y urge a defender los valores comunitarios para no quedar en manos de los agentes y títeres de regímenes autoritarios. Compartir en X

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Crónica | Sánchez afirma que hay que temer a PP y Vox por querer quitar el voto a españoles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo que hay que temer a quienes le quieren quitar el voto a miles de españoles -ante la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'- el Partido Popular y Vox. "No hay que temer el voto, señor Feijóo, hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultraderecha de Vox", ha apuntado Sánchez en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. El presidente ha dicho que la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles "es una vergüenza" y le ha espetado a Feijóo que "por tener candidatos de tercera" ellos pretenden "tener ciudadanos de primera o de segunda". El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo decidió dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) gracias a la denominada ley de nietos, hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio. Feijóo, por su parte, ha centrado en Ceuta su discurso y no ha hablado de esta decisión judicial que el PP apoya, aunque le ha reclamado al presidente que mientras que para dar nuevas nacionalidades incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas y para la regularización masiva 550 personas, para Ceuta sólo ha destinado 50 y 20 ordenadores. EFE Compartir en X

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El PP insiste en que el Gobierno "ignoró los avisos" en Ceuta Turno para la popular Ester Muñoz. Acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por la gestión de la crisis de Ceuta. "Ignoraron los avisos. Ignoraron las peticiones de ayuda de Ceuta, abandonaron a los ceutíes para largarse de vacaciones", acusa Muñoz. Replica Cuerpo que Ceuta terminará volviendo a la normalidad y ue la pregunta es qué va a hacer el PP. "¿Van a ayudar ustedes? ¿O van a seguir poniendo palos en las ruedas?", reclama. Compartir en X

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Aizpurua: "A los reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora" Turno para Mertxe Aizpurua (EH Bildu). Insta a Sánchez a actuar para subir en 2027 el Ingreso Mínimo Vital, "más allá de la inflación". Tampién pide recuperar las "indemnizaciones justas por despido" o recuperar la rebaja del horario laboral. Sánchez replica que "esta es la legislatura de los trabajadores" y dice que han subido un 66% el SMI. Llama también Sánchez a la Patronal a llegar a un acuerdo. Aizpurua le responde que "hace falta más, porque el presente está lleno de incertidumbre". "A los reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora", sentencia. Compartir en X

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Nogueras, a Sánchez: "El ascensor solo va hacia abajo y su corrupción hacia arriba" Turno para la portacoz de Junts. Míriam Nogueras le afea al presidente del Gobierno que "hoy trabajar no es garantía de vivir bien". Y le preguta: ¿qué le dice a los jóvenes que se preguntan si vale la pena trabajar?". "El ascensor solo va hacia abajo y su corrupción hacia arriba. Son una máquina de fabricar pobres y la autopista de la extrema derecha", acusa Nogueras después. Sánchez le replica que ayer estuvo en un acto con jóvenes y que "todo lo que deseaban era trabajar, comprar una vivienda y sacar adelante su vida". Y recuerda Sánchez que han "aprobado una reforma laboral, subido el SMI, políticas de vivienda...". Y retrata a Feijóo por anunciar rebajas masivas fiscales pero no aplicarlas "en las comunidades con Vox". Compartir en X

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Feijóo y Sánchez cruzan acusaciones de intentar "cronificar" la crisis en Ceuta Comienza la sesión de control con la pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "¿Cuándo fue la última vez que habló usted con las autoridades marroquíes? Lo digo porque ayer Marruecos dijo en el Parlamento Europeo que están dispuestos a recibir de regreso a todos los migrantes que cruzaron el 30 de julio. ¿Por qué quiere seguir cronificando esta crisis?", acusa Feijóo. Sánchez acusa a Feijóo en su respuesta de "poner palos en las ruedas" y de ser el PP el que intenta ahondar en la crisis al defender en Europa romper el acuerdo de asociación con Marruecos. Mientras en Europa "nos felicitan", asegura Sánchez, aquí el PP pone pegas y no arrima el hombro. Compartir en X

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El Congreso vota hoy el primer decreto ley con ayudas económicas para Ceuta, con Vox en contra El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy si convalida o deroga el decreto ley con 309 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes. Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, en este caso desde el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, la Constitución establece que la norma tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para convalidarse o derogarse. A la espera del debate, Vox ya ha adelantado su rechazo al considerar que supone "financiar nuestra propia invasión y la destrucción de nuestra integridad territorial". "No combate la invasión, sino que se limita a gestionarla --ha dicho en rueda de prensa la portavoz, Pepa Millán--. No va a servir para ayudar sino para multiplicar las estructuras destinadas a atender a los invasores". El paquete de medidas que defiende el Gobierno comprende 309 millones de euros (más 50 millones en avales) en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores. Europa Press Compartir en X

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