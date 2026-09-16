Ada Colau reclama un frente unido de la izquierda y pide dejar atrás los asuntos personales: "No podemos andar con tonterías"

Ada Colau ha reclamado en 'Cara al Show' una candidatura unitaria de la izquierda ante el avance de la extrema derecha, y ha pedido aparcar los enfrentamientos personales para construir un proyecto común e ilusionante.

Marc Giró somete a Ada Colau en Cara al Show a un particular cuestionario mientras la reta a jugar al ping pong con un campeón de España. Entre pregunta y pregunta, la exalcaldesa reparte respuestas sobre dirigentes nacionales e internacionales, desde Pedro Sánchez hasta José María Aznar, pasando por Pablo Iglesias, Felipe González o Netanyahu.

Así, en estas respuestas rápidas, Colau señala a Collboni como el político que más le ha decepcionado y a Felipe González como el mejor político de la derecha. Como peor político de la derecha escoge a "Figueredo y los de Vox". Con Pablo Iglesias opta por el humor: "Está mucho más guapo con el nuevo corte de pelo". Para unas vacaciones de José María Aznar escoge "Iraq", mientras que al ser preguntada por Netanyahu lo define como "un genocida".

Además, asegura que, si tuviera que escoger, eliminaría el actual ministerio de Vivienda porque, a su juicio, "es 'fake', no tiene competencias reales". Y, preguntada por qué le diría a Pedro Sánchez, lanza otra petición directamente relacionada con este problema: "Expulsa a los fondos buitre de España".

La izquierda reunida

Tras el partido, en el que acaba de asegurar que votaría al fen la siguiente ocasión, de existir, responde a una de las grandes dudas de Marc Giró:Colau considera que "la derecha está más organizada y coordinada" y que "la izquierda se tiene que poner las pilas".

La exalcaldesa explica que esa mayor dificultad para coordinarse tiene que ver también con la propia composición de cada espacio político. "También es lógico: la izquierda valora más la diversidad y la derecha es jerárquica. Cuando toca el silbato el jefe máximo, todos se cuadran. La izquierda es más diversa, lleva más trabajo", razona.

Para Colau, la pluralidad de la izquierda no constituye en sí misma un problema. Sin embargo, considera que el contexto político actual obliga a las distintas organizaciones a buscar puntos de encuentro. "Con el avance de la extrema derecha, no podemos andar con tonterías", defiende.

A su juicio, la sociedad está reclamando esa unidad y es necesario evitar que las distintas candidaturas progresistas terminen compitiendo entre sí. Por ello, apuesta por "una candidatura que sea lo más unitaria posible". "Tiene que haber una candidatura que sea lo más unitaria posible, que es condición necesaria, pero no suficiente", señala. Y es que, asegura, "también hace falta un proyecto ilusionante".

La exalcaldesa sitúa las malas relaciones personales entre algunos dirigentes entre las razones que dificultan el acuerdo y reconoce que el desgaste acumulado puede ser comprensible después de años de enfrentamientos y momentos complicados. Sin embargo, considera que esas diferencias quedan en un segundo plano ante el riesgo que atribuye a un eventual Gobierno de extrema derecha, "que Abascal pueda ser vicepresidente y que pueda haber un ICE en nuestras calles".

Colau alerta además sobre las consecuencias que, según ella, tendría ese escenario para distintos colectivos. "Esta gente ya está diciendo lo que quiere hacer: quiere perseguir a la gente por la calle y hacer lo mismo que Trump, disparar a la gente por la calle, detenerla, expulsarla sin ninguna garantía, violar los derechos humanos", afirma.

La amenaza, según su análisis, no se limitaría a la población inmigrante. "Cada vez ponen a más gente en peligro, también las mujeres, las personas LGTBI... es una amenaza en general", ha sostenido. También ha acusado a la extrema derecha de querer acabar con los servicios públicos: "Se lo quieren cargar todo".

En ese contexto, Colau rechaza también la idea de que la izquierda haya hecho "todo mal". Asegura que el espacio progresista ha sufrido una ofensiva política y mediática en condiciones desfavorables: "Hemos recibido muchos ataques. La derecha tiene mucho más dinero y medios de comunicación. La lucha es desigual".

La exalcaldesa, no obstante, admite que se han cometido errores, aunque pide que la izquierda no se quede atrapada en la autocrítica: "Más que flagelarse, hay que aprender".

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