Un archivo inexplicable, cuatro versiones del sospechoso y siete años de sufrimiento: arranca el juicio por la muerte de Ana Buza

Los detalles Tenía solo 19 años cuando apareció muerta tras un quitamiedos de la A-4 a la altura de Carmona (Sevilla).

Ana Buza tenía solo 19 años cuando apareció muerta tras un quitamiedos de la A-4 a la altura de Carmona (Sevilla). Han pasado siete años de lucha incansable de sus padres y, por fin, su muerte será juzgada como un crimen machista. A pesar de varios indicios claros que apuntaban a un atropello intencionado, la juez, inexplicablemente, cerró el caso a las 36 horas bajo el argumento de que Ana había saltado del coche, es decir, que se había suicidado.

El que conducía era su novio, un hombre siete años mayor que ella y con el que había mantenido una discusión esa misma noche. Se llama Rafa Vicario y aquella noche iba a 122 kilómetros por hora cuando el cuerpo de Ana, según él, salió despedido. De hecho, a la Guardia Civil le contó que ella saltó del coche.

Ahora bien, su cuerpo fue encontrado con numerosas contusiones, a escasos 60 metros del vehículo de su pareja, que además ofreció hasta cuatro versiones diferentes. La primera versión fue que había chocado con un animal; luego que se despistó; más tarde que ella saltó; y ya para rematar, que se suicidó por una discusión con su padre debido a sus malas notas.

La juez cerró el caso un día y medio después, argumentando suicidio de la joven. Su incansable familia, sin embargo, recurrió a peritos y expertos en reconstrucciones de accidentes. Incluso, su padre Antonio, que es matemático, realizó fórmulas que probaban que las lesiones que presentaba su hija coincidían con un atropello.

La investigación de la familia también reveló que 700 archivos del ordenador de Ana habían sido borrados, descubrieron el móvil en la cuneta e, incluso, que días antes Ana se había puesto en contacto con una psicóloga por el maltrato de su novio.

Esta tesis y los informes que apuntaban a un atropello intencionado consiguieron reabrir el caso en un juzgado de violencia machista. Tanto es así que, gracias a sus informes, un juez reabrió el caso.

Este viernes, por fin, arranca el juicio en la Audiencia Nacional con jurado popular. Los padres de Ana piden 20 años de cárcel para la que fuera pareja de su hija por asesinato, mientras que la Fiscalía, tres años por homicidio doloso.

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