El aplauso de Marc Giró a la audiencia de laSexta: "Somos una cadena que no llamamos invasoras a las personas migrantes, son nuestros iguales"

El presentador de Cara al Show aprovecha la reflexión sobre la crisis humanitaria de Ceuta de Ada Colau para dar un aplauso a las personas que conectan con laSexta.

Ada Colau aborda en Cara al Show la crisis humanitaria de Ceuta y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta ante la situación de los niños y niñas que se encuentran en la calle. La presentadora y el periodista también reflexionan sobre los discursos deshumanizantes y el auge de la extrema derecha.

La que fuera alcaldesa de Barcelona muestra su solidaridad con los seres queridos de las personas fallecidas y reconoce que el problema es "muy complejo". Sin embargo, subraya que lo más importante es que se trata de "una crisis humanitaria".

"Estamos escuchando unos discursos deshumanizantes...", lamenta Colau. Una afirmación que Marc Giró aprovecha para dirigirse a quienes siguen el programa y lanzar un mensaje sobre la línea editorial de la cadena. "A esta hora, a lo mejor, en otra cadena se están escuchando este tipo de discursos", señala el presentador, que añade: "O sea que, un aplauso para las personas que conectan con laSexta, una cadena que a las personas migrantes no las llamamos invasoras. Son migrantes y nuestros iguales".

Colau insiste en la importancia de no aceptar discursos que deshumanicen a las personas. "No podemos ceder ante la deshumanización, porque si no, estamos perdidos", afirma. "No podemos permitir que a la gente común nos dividan y que aceptemos estos discursos deshumanizantes", añade.

El tirón de orejas de Ada Colau al Gobierno

Ada Colau también señala al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis humanitaria de Ceuta. Preguntada por dónde "más ha fallado el Gobierno", reconoce que le "sabe mal decirlo porque eso le da argumentos a la derecha y no hay que permitirlo", pero apunta a una cuestión concreta.

"En el tiempo que ha tardado en enviar recursos para atender a niños y niñas que están por la calle, les falta comida, seguridad y poder ir a la escuela", explica.

La exalcaldesa de Barcelona considera que esa situación no puede prolongarse. "Eso es lo que no podemos permitirnos como sociedad, más allá de cuestiones políticas", zanja.

Ada Colau deja abierta la puerta a volver a la política

Durante la conversación, Colau también habla sobre su futuro político. Preguntada por si volverá a presentarse a algún cargo público, deja la puerta abierta, aunque asegura que no lo tiene "previsto".

"Por el frente popular de izquierdas, todas tenemos que ayudar", afirma. La expolítica también devuelve la pregunta a Marc Giró y le pone en un pequeño apuro, aunque el presentador tiene clara su respuesta.

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