"No me imagino cómo era mi vida antes de ChatGPT": los jóvenes, con más miedo a quedarse sin IA que al fin de la raza humana

El Intermedio sale a la calle para preguntar a los jóvenes españoles qué piensan de las voces de alerta que llegan desde los expertos en inteligencia artificial. Aseguran que tienen más miedo a quedarse sin ChatGPT que al fin del mundo.

Mientras la ONU y los tecnoligarcas como Elon Musk aseguran que el avance de la inteligencia artificial es incluso más peligroso que las armas nucleares, El Intermedio ha querido salir a la calle para saber qué piensan los españoles.

Una chica asegura que no tiene miedo de que puedan destruir el mundo, pero sí que sean "más inteligentes que los humanos y no nos necesiten y puedan causar daños a la sociedad".

Otra joven teme por los puestos de empleo y cree que habrá "más paro en los próximos diez años", mientras que un chico cree que se trata más de una "noticia sensacionalista" y confía en los expertos.

Una joven asegura que recurre a la IA "todos los días", desde a la hora de hacerle preguntas "como si fuera el médico", hasta para escribir mails en el trabajo o averiguar dónde ir a comer "el mejor bocata de calamares".

Otra chica explica que preguntó a la IA por unos dolores de espalda y por si se podía comer un queso de tetilla que había tenido fuera de la nevera 27 horas: "Me dijo que no, pero luego pregunté a mi padre y me dijo que sí. En esos casos me fío más de mi padre", afirma.

Respecto a si tienen más miedo que se acabe la humanidad o que se les acabe el chollo de la IA, aseguran que temen más quedarse sin la inteligencia artificial: "Ahora mismo no me imagino cómo era mi vida antes de que utilizara ChatGPT", sostiene una chica.

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