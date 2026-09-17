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"¿Quieres que alce la voz?"

La brutal bronca en 'Gastrobar Terelita' que acaba con amenazas y a punto de llegar a las manos: "Atrévete"

"No le metí una hostia porque no me puse a su nivel", asegura el dueño del restaurante, tras el tenso enfrentamiento con Junior, encargado y su pareja, que llega a empujarle en mitad del servicio.

La brutal bronca en 'Gastrobar Terelita' que acaba con amenazas y a punto de llegar a las manos: "Atrévete"

Los comensales comienzan a quejarse por la tardanza de los platos y Junior, el encargado de 'Gastrobar Terelita', tampoco responde a los cambios que los clientes solicitan en sus comandas. La tensión dentro del restaurante aumenta hasta que el propio camarero decide abandonar el local en pleno servicio, dejando al resto del equipo atrás.

Giusseppi, dueño del restaurante y pareja de Junior, sale en su busca para intentar que regrese, pero ante la falta de respuesta decide volver al negocio y continuar trabajando con el resto del equipo.

Finalmente, Junior regresa al restaurante y se encuentra cara a cara con Giusseppi. Entre reproches y "pataletas", la discusión sube de tono hasta el punto de que ambos llegan a encararse y la situación está a punto de terminar a golpes. "¡Cálmate, quédate callado!", le recrimina Junior a Giusseppi en mitad de la sala, mientras los comensales observan atónitos la escena. "¿Quieres que alce la voz?", le desafía entonces Junior. "Atrévete", responde Giusseppi.

El tenso enfrentamiento, que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, termina con un empujón de Junior. "No le metí una hostia porque no me quise poner a su nivel delante de los comensales", asegura Giusseppi ante las cámaras de laSexta.

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