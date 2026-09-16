Ada Colau carga contra Ayuso por el ático: "Estos pijos se recochinean de nosotros y usan el dinero público"

"Mi madre ha tenido que esforzarse muchísimo para llegar a final de mes y sacar adelante a una familia con cuatro hijas. Ver que estos pijos se recochinean delante de nosotros, mienten y utilizan el dinero público, cuando lo recortan de Sanidad y Educación, para comprarse un ático, hace que me hierva la sangre", dice Colau en Cara al Show.

Ada Colau habla abiertamente de sus dificultades para encontrar una vivienda de alquiler que pueda permitirse y aprovecha su entrevista con Marc Giró en Cara al Show para lanzar duras críticas contra Isabel Díaz Ayuso. La exalcaldesa de Barcelona pone el foco en la situación del mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, carga contra la presidenta madrileña por la polémica en torno a su ático de lujo.

La conversación sorprende incluso al propio Giró. El presentador se queda "flipado" al conocer que Colau tiene problemas para encontrar un piso cuyo alquiler pueda asumir. "Yo pensaba que las alcaldesas salían compuestas. No te ha rentado nada lo de ser alcaldesa", le comenta. La respuesta de la exalcaldesa es clara: "Me ha perjudicado, de hecho".

Colau lleva más de 15 años viviendo de alquiler. Su actual vivienda la ocupa desde antes de llegar a la alcaldía de Barcelona y explica que, cuando entra en ella, comparte los gastos con su entonces pareja, el padre de sus hijos. Pero ahora, llevan cuatro años separados. Así, sostiene que "el capitalismo y el patriarcado promueven un tipo de familia en el que en cada casa tiene que haber como mínimo dos sueldos".

Según ella, esta situación permite "exprimir al máximo y poner los alquileres lo más caros posibles". "Cuando deja de haber dos sueldos y hay solo uno y dependes de tu trabajo para llegar a final de mes, como le pasa a media España -especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid- te cuesta pagar el alquiler", reflexiona.

La exalcaldesa asegura que el precio de su vivienda aumentó con el paso de los años mientras sus circunstancias económicas cambiaron. Al haber optado por el alquiler durante todo este tiempo, tampoco compró una casa, pese a las acusaciones que recibe durante su etapa política. Colau recuerda que algunas informaciones llegan a hablar de un supuesto "imperio inmobiliario en los barrios más caros de Barcelona". Ella lo niega y pone sobre la mesa el dinero al que renuncia durante su etapa como alcaldesa. "De hecho, yo renuncie a más de 400.000 euros. Al igual que el resto de compañeros de Barcelona en Comú, daba parte de mi sueldo y renuncié a las dietas, cosa que no ha hecho ningún otro alcalde jamás", asegura. "Ni creo que lo vaya a hacer", apostilla Giró.

Colau insiste en que sus decisiones económicas durante su etapa en el Ayuntamiento son voluntarias: "Me podría haber comprado una casa simplemente con el sueldo que tenía legalmente y no lo hice".

Colau estalla contra Ayuso por su ático

La situación personal de Colau hace que la polémica en torno a Isabel Díaz Ayuso le genere todavía más indignación. La exalcaldesa no oculta su enfado cuando habla del ático de lujo de la presidenta madrileña.

"He tenido que hacer un ejercicio para controlar las bajas pasiones y no poner improperios en las redes. Suerte que la escuela pública me ha educado para estar en contra de cualquier tipo de violencia", afirma A continuación, Colau dirige sus críticas directamente contra Ayuso y contra sus políticas. "No solo se mueve en el entorno que se mueve, promueve políticas de recortes de precios públicos y se dedica a dar dinero a la sanidad privada, por no hablar del tema de las residencias durante la pandemia, sino que además, teniendo un buen sueldo como tiene, se gasta con dinero público seis millones de euros para comprarse un ático de lujo".

La exalcaldesa cuestiona también que la polémica no desemboque en una dimisión e identifica detrás de esta situación lo que define como "esa impunidad de clase". Para explicar su postura, recurre a su propia historia familiar y al esfuerzo de su madre para sacar adelante a cuatro hijas. Y es precisamente ese contraste entre quienes tienen dificultades para pagar un alquiler y quienes, según su denuncia, utilizan dinero público para acceder a viviendas de lujo lo que provoca su mayor enfado.

"Ver que estos pijos se recochinean delante de nosotros, mienten y utilizan el dinero público, cuando lo recortan de Sanidad y Educación, para comprarse un ático, hace que me hierva la sangre".

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