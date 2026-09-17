Thais Villas desvela su relación con Gabriel Rufián en sus reportajes en El Intermedio: "Se lo agradeceré toda la vida"

Marc Giró pregunta a Thais Villas por cómo son los políticos que entrevista para sus reportajes en El Intermedio. Desde Gabriel Rufián a Joan Baldoví, pasando por Gallardón, Jorge Moragas, Pilar Alegría o Carmena.

Thais Villas entrevista todas las semanas a la entrada del Congreso de los Diputados a varios políticos. Unos reportajes que ya se han convertido en todo un clásico de El Intermedio al desvelar la cara más humana de nuestro diputados. "Te voy a enseñar una serie de imágenes de políticos y solo puedes quedarte con uno", explica Marc Giró a Thais Villas, quien tiene que elegir entre Gabriel Rufián y Joan Baldoví.

"Lo que mejor me viene a mí es quedarme con Rufián porque, desgraciadamente, ahora a Joan no le veo todos los miércoles", destaca la reportera tras la marcha de Baldoví del Congreso. Eso sí, Thais Villas destaca que tiene un montón de anécdotas con Joan Baldoví: "Me contaba todo, hasta cuándo mantenía relaciones con su mujer y me decía luego que se le había ido la olla".

Después, la reportera debe elegir entre Gabriel Rufián y Jorge Moragas. "Yo a Rufián le adoro, pero Jorge me ha dado mucha gloria… me quedo con Jorge", confiesa Thais Villas, que confiesa cómo es su relación con el político de ERC: "Me sé su vida, me dijo que yo era una institución de Estado, se lo agradeceré toda la vida".

Descubre todos los detalles y más anécdotas con políticos como Alberto Ruiz Gallardón, Jorge Moragas, Pilar Alegría, Manuela Carmena o Pedro Sánchez en el vídeo principal de esta noticia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido