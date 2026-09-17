Nace un nuevo 'triángulo del poder': qué supone el acuerdo entre Marruecos e Israel impulsado por Trump

Los detalles Ni las acusaciones de genocidio frenan el fortalecimiento de lazos entre Mohamed VI y Netanyahu, que ratifica el respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. También lo hace EEUU, con Trump como patrocinador del acuerdo, presidente pacificador y visionario.

En un contexto de crisis en Ceuta, Marruecos, Israel y Estados Unidos han firmado un acuerdo significativo que fortalece las relaciones diplomáticas entre Mohamed VI y Benjamín Netanyahu, impulsado por Donald Trump. Este pacto implica el intercambio de embajadas entre Israel y Marruecos, lo que intensificará los lazos económicos, turísticos y sociales, según Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí. A pesar de la situación en Gaza, Marruecos y Netanyahu continúan fortaleciendo sus vínculos, respaldados por la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Estados Unidos, protagonista del acuerdo, reafirma su papel pacificador en Oriente Medio, con Trump como figura clave.

En medio de la crisis de Ceuta, en un momento crítico, Marruecos, Israel y EEUU acaban de sellar un acuerdo muy relevante. Con él, Mohamed VI y Benjamín Netanyahu llevan al máximo sus relaciones diplomáticas y lo hacen bajo el impulso de Donald Trump. Una nueva alianza a la que debemos prestar atención desde España. Porque podría haber nacido el nuevo 'triángulo del mal' a nivel internacional.

Una firma clave, con la que Israel y Marruecos intercambiarán embajadas, elevando como nunca antes visto sus relaciones. O como ha dicho Gideon Saar, el ministro de Asuntos Exteriores israelí: "Esto reforzará los lazos económicos, así como el turismo y las conexiones entre nuestras sociedades".

Mientras, Gaza sigue bajo las bombas y Rabat parece dispuesto a mirar para otro lado. Ni las acusaciones de genocidio frenan el fortalecimiento de lazos entre Mohamed VI y Netanyahu, que ratifica el respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.

Washington ya impulsó esta relación en 2020 con los Acuerdos de Abraham

También lo hace Estados Unidos, el gran patrocinador del acuerdo con Trump como protagonista fundamental: el presidente pacificador y visionario. "Estados Unidos ha demostrado una vez más su determinación de forjar un futuro mejor para nuestra región. La visión del presidente Trump transformó Oriente Medio", ha asegurado Saar.

Washington ya impulsó esta relación en 2020 con los Acuerdos de Abraham. "Esto sí es paz en Oriente Medio sin derramamiento de sangre", llegó a decir el presidente Trump.

Ahora, el nuevo acuerdo vuelve a situar a Donald Trump en el centro del acercamiento entre Rabat y Tel Aviv. Es la escenificación de una gran alianza: un nuevo 'triángulo estratégico y de poder'.

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