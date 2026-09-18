La espectacular reforma de Alberto Chicote de Gastrobar Terelita: "Lo primero ha sido arrancar la mierda de la cocina por todos lados"

Alberto Chicote enseña en este vídeo a los dueños y trabajadores de Gastrobar Terelita el antes y después de su restaurante peruano y les advierte de que deben cuidarlo: "No quiero volver a ver la cocina como antes".

El equipo de Pesadilla en la cocina se vuelca en afianzar el carácter del restaurante peruano Gastrobar Terelita, en Alcorcón, Madrid. "¿Estáis emocionados?", pregunta Alberto Chicote a los dueños y trabajadores del local, a los que descubre el radical cambio del programa al establecimiento: "Como podéis ver una presencia de restaurante diferente a lo que teníais antes".

Tanto Guiusseppi, dueño, encargado y cocinero; como Junior, encargado y camarero; destacan que el local está "hermoso". "Este tenía que ser un restaurante acogedor y casero", explica Alberto Chicote al enseñar el interior del local, del que quiere que transmita que es "un sitio que te recibe y parece que te abraza".

"Lo primero de todo ha sido arrancar la mierda de la cocina por todos lados", asegura el presentador de Alberto Chicote, que advierte al dueño: "No quiero volver a verla como antes". "Ahora es otra cosa, pero hay que mantenerlo, esto no se cuida solo", asegura Chicote, que recuerda cómo cuando conoció la cocina descubrió la grasa que tenía: "El otro día lo que salió de mi mano fue chocolate".

Por último, el exitoso chef enseña el "rincón especial" que han creado para la abuela de Guiusseppi, quien le da las gracias: "Está hermoso y me encanta, me ayudará a que cada vez que entre al local, aunque esté desanimado, me anime porque lo voy a hacer por ella".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Gastrobar Telerita' en atresplayer.com.

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